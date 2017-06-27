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В парке Фестивальном появится «Веревочный городок»

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  • 27 июня 2017, 13:04
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В сентябре прошлого года маленьких гомельчан порадовали приятной новостью: в парке Фестивальном появится «Веревочный городок».

Несмотря на то, что оборудование для детского аттракциона было закуплено еще в прошлом году, продажа земельного участка для строительства и обслуживания веревочного городка состоялась совсем недавно.

Глава администрации Советского района Дмитрий Алейников заверил, что «ни одно дерево в парке не пострадает». Вполне возможно, что новый аттракцион заработает уже в следующем месяце, сообщает городской журнал «Белка».


gomel.today

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