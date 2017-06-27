В Гомеле задержали вора спустя четыре минуты после того, как он проник в дом

Сигнал тревоги поступил на пульт централизованного наблюдения Советского района Гомеля поздно вечером. На место происшествия срочно выехала группа задержания.













Уже через четыре минуты после того, как сработала сигнализация, милиционеры задержали вора. Им оказался ранее судимый гомельчанин, который камнем разбил окно и проник в дом.Как рассказал первый заместитель начальника областного управления Департамента охраны МВД Сергей Исанов, задержанный был доставлен в РОВД, а после водворен в ИВС УВД облисполкома. За попытку кражи в отношении него возбуждено уголовное дело.