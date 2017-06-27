Продавец насвая: Нужно либо ввести уголовную ответственность за насвай, либо его легализовать

Насвай — вещество, о котором в Гомеле еще несколько десятилетий назад никто и не слышал. Теперь же нелегально его можно купить на рынках города, рискуя понести административную ответственность, которая предусмотрена за хранение и распространение этой табачной смеси.

Про условия насвайного бизнеса в Гомеле мы разговариваем с Николаем П. (имя изменено), который уже несколько десятилетий продает насвай на гомельских рынках.

— Николай, расскажите примерную статистику, кто, где и как продает насвай в Гомеле?

— Еще 15 лет назад, когда мы начинали продавать насвай, его применяли преимущественно спортсмены чтобы расслабиться, чтобы не курить сигареты, которые сбивают дыхание. 3 — 4 года назад продажа насвая увеличился в разы, стали довольно массово покупать: молодежь и люди среднего возраста, мужчины. Мы продаем пакеты по 20 — 22 грамма за 2 — 3 рубля. На Центральном рынке продает ежедневно примерно 25 — 30 человек по 20 — 30 упаковок. Это только на этом рынке. Продают на всех рынках Гомеля. Многие продавцы — реализаторы, примерно 6 — 7 хозяев. Раньше мы стояли 4 человека на Центральном рынке, а теперь вон нас сколько стало.

— Вы сами реализовываете эту табачную смесь, или кого-то нанимаете?

— Сам. Был человек, помогал, так закрыли на сутки его.

— Откуда вы его возите?

— Раньше из Узбекистана привозили, а сейчас из Москвы.

— Сколько вы зарабатываете, если не секрет?

— 400 — 600 рублей ежемесячно. Если бы была работа, о которой говорит Лукашенко за 500 долларов, с удовольствием бы пошел работать.

— Николай, что это такое насвай? Наркотик или нет? Вы сами его применяете?

— Нет, точно, не наркотик. Там [в составе] идет табак, пепел, смола. Если насвай из Таджикистана — добавляют известковую воду, если из Узбекистана — там добавляется известь просто лопатой, тогда насвай может печь губу. В Средней Азии, может 80% населения употребляют насвай и если бы он был такой вредный, они бы вымерли наверное все. Лично я применяю 1-2 раза днем.

— Как на вас реагируют милиционеры?

— У них на центральном рынке, например, 5 своих стукачей, которые продают насвай. Они ментам информацию о продавцах скидывают по вайберу, где кто стоит, где прячет пакеты. Стукачи работают безнаказанно, их никогда менты не забирают, на сутки не сажают. Если на рынке облавы, стукачей нет. Менты уходят, они приходят, работают. Мы знаем уже хорошо кто работает на ментов, да и сами менты говорили, что имеют стукачей среди продавцов.

— Как часто облавы на вас устраивают?

— На этой неделе со среды, ежедневно облавы, а так — по выходным. Задерживают не наши менты — мозырские, калинковичские. Ведь своих мы уже знаем, поэтому привлекают из других районов. Они одеты в штатское, делают контрольные закупки. Месяц назад при задержании сильно избили 17-летнего парня, он убегал от них, так они его догнали, и сначала кулаком в лицо дали и три раза ногой, когда тот лежал уже. Это были калинковичские менты. Лично я с начала года два раза сидел на сутках. Более двух свертков при себе обычно не держу, пока с ментами дойду до РОВД — выброшу, что имею. Таким образом, часто избегал наказания.

— Николай, какое наказание предусмотрено у нас для тех, кто хранит и распространяет насвай?

— Статья 16.10 ч. 2, административного кодекса: хранение и распространение курительно-табачной смеси. Первая часть — хранение насвая до 50 граммов, предусмотрено предупреждение, либо несколько базовых штрафа, по второй части — хранение свыше 50 граммов и продажа — штраф 10 — 45 либо административный арест до 15 суток.

— Как вы считаете нужно преследовать за употребление, хранение и продажу насвая стоит ли легализовать его?

— Я сам предлагал начальнику РОВД Центрального района, чтобы ввели уголовную ответственность за распространение насвая, чтобы сажали на пол года, то никто бы не продавал. И я бы не продавал, а так административная ответственность продавцов не пугает. Не будет насвая — менты займутся своим делом, будут бороться с наркоманией. Не надо только запрещать применение, кто хочет — пусть употребляет. Представьте себе, наркоотдел занимается этим табаком. Сегодня, например, нас задерживали 9 сотрудников милиции. А знаете что мне ответил молодой лейтенант, на мое предложение ввести уголовную ответственность? Говорит, что им запрет не выгоден, потому что насвай дает хорошие показатели раскрываемости, они, мол, в прошлом году по республике первое место заняли по протоколам по насваю. За это, соответственно, премии получили. И, вообще, могут неделю сидеть в кабинете, потом прийти на рынок, любого из нас схватить и повесить распространение. Меня так два раза сажали за чужой насвай, и на суде судья верит ментам.

Я, конечно, за легализацию насвая, ведь в ряде европейских стран он продается легально. Я буду тогда законно работать, привезу без извести из Таджикистана, сделаю экспертизу, буду платить налоги. Кажется, это лучший вариант, чем бороться с распространителями жевательного табака.