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На гомельчанина завели уголовное дело за уклонение от армии уже после того, как он все-таки отслужил. Грозит 5 лет

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  • 27 июня 2017, 10:16
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Молодого жителя областного центра должны были призвать служить еще в 2013 году. 

Однако тот через знакомых нашел врача-эндоскописта, который за 100 долларов сделал нужный соскоб в желудке и тем самым помог диагностировать язву. Благодаря нехитрой схеме, 23-летний мужчина получил отсрочку на год.

К слову, спустя год гомельчанин все же отслужил в Вооруженных силах Республики Беларусь. А в 2016-м на него завели уголовное дело по части 2 статьи 435 Уголовного кодекса. За уклонение от воинской службы мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Как рассказал старший следователь 1 следственного отделения Гомельского городского отдела СК Дмитрий Павлюченко, на врача-эндоскописта также заведено уголовное дело. За взятку он может быть осужден на три года.


Татьяна Заворотная, gp.by

Места: Гомель (19557)

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