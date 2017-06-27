Падение улова и низкие зарплаты. С чем встречают профессиональный праздник рыболовы

27 июня рыбаки всего мира празднуют профессиональный праздник. Рыболовство Гомельской области встречает праздник с неутешительными показателями.
Так в 2016 году промысловый улов рыбы в водоемах Гомельской области сократился на 35,6% и составил 791,9 тонны.
За 2016 год на любительское рыболовство было реализовано 18 тыс. штук
путевок на общую сумму 306,2 тыс. рублей. В среднем цена одной путевки
составила 17 рублей.
В I квартале 2017 г. промысловый улов рыбы составил 17,8 тонны, или
75,1% к уровню I квартала 2016 г., из них в естественных водоемах
13,1 тонны.
За три месяца 2017 года реализовано 129 тонн рыбы, или 65,2% к уровню I
квартала 2016 года. Из общего объема реализации населению реализовано —
73,7 тонны, по прочим каналам сбыта — 37,3 тонны, торговым
организациям — 12,6 тонны рыбы.
За квартал 2017 года реализовано 4,6 тыс. штук путевок на любительское
рыболовство на общую сумму 30,4 тыс. рублей.
В 2016 году в Гомельской области списочная численность работников,
занятых в сфере рыболовства, рыбоводства, составила 0,2 тыс. человек —
73,4% к уровню 2015 года. Удельный вес мужчин, занятых в сфере
рыболовства, рыбоводства, составил 67,9%.
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников сферы
рыболовства, рыбоводства за 5 месяцев 2017 года составила 404 рублей,
что что является наименьшим показателем среди всех сфер деятельности
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