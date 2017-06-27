Падение улова и низкие зарплаты. С чем встречают профессиональный праздник рыболовы

27 июня рыбаки всего мира празднуют профессиональный праздник. Рыболовство Гомельской области встречает праздник с неутешительными показателями.

Так в 2016 году промысловый улов рыбы в водоемах Гомельской области сократился на 35,6% и составил 791,9 тонны.

За 2016 год на любительское рыболовство было реализовано 18 тыс. штук путевок на общую сумму 306,2 тыс. рублей. В среднем цена одной путевки составила 17 рублей.

В I квартале 2017 г. промысловый улов рыбы составил 17,8 тонны, или 75,1% к уровню I квартала 2016 г., из них в естественных водоемах 13,1 тонны. За три месяца 2017 года реализовано 129 тонн рыбы, или 65,2% к уровню I квартала 2016 года. Из общего объема реализации населению реализовано — 73,7 тонны, по прочим каналам сбыта — 37,3 тонны, торговым организациям — 12,6 тонны рыбы. За квартал 2017 года реализовано 4,6 тыс. штук путевок на любительское рыболовство на общую сумму 30,4 тыс. рублей. В 2016 году в Гомельской области списочная численность работников, занятых в сфере рыболовства, рыбоводства, составила 0,2 тыс. человек — 73,4% к уровню 2015 года. Удельный вес мужчин, занятых в сфере рыболовства, рыбоводства, составил 67,9%. Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников сферы рыболовства, рыбоводства за 5 месяцев 2017 года составила 404 рублей, что что является наименьшим показателем среди всех сфер деятельности