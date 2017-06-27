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Лоукостер «Победа» снова хочет летать в Гомель. Минтранс рассматривает заявку

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  • 27 июня 2017, 09:47
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Минтранс рассматривает заявку лоукоста Победа, чтобы иметь возможность летать по линии Москва — Гомель, заявил министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак.

Лоукост Победа — это дочерняя компания Аэрофлота. По словам министра, Минтранс открыт для его прихода.

По поводу попыток Победы прийти в Минск, у них было требование, чтобы белорусская сторона фактически доплачивала им за полеты в столицу. Так, по словам министра, аэропорт Жуковский и аэропорт Паланги доплачивают за полеты Белавиа туда.

По словам министра, никаких барьеров для лоукостов нет. Минтранс был бы рад компании, которая бы летала и в другие областные центры. Однако экономика такова, что такого объема пассажиров, летящих из, к примеру, Гродно в Париж, не набирается.

Что касается назначения внутренних авиарейсов, министр пояснил, что это невыгодно с учетом развития автомобильного и железнодорожного сообщения. В других же странах идет дотирование таких внутренних авиаперевозок.


Яна Богдановаsb.by

Люди в материале: Анатолий Сивак (16)

Места: Гомель (19557), Москва (681)

Метки: Общество (26717)

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