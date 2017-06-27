Спиннер ни при чем: тюменских КВНщиков задержали за нарушение ПДД

По версии юмористов, именно эта популярная игрушка обратила на себя внимание и вызвала вопросы у людей в форме.
КВНщики из тюменской команды «Союз» попали в милицейские сводки за
незнание белорусского законодательства, сообщили Sputnik в УВД
Гомельского облисполкома.
Тюменцы мирно общались, в руках одного из них был спиннер. Чемпионы
Высшей лиги КВН считают, что именно популярная игрушка — спиннер — стала
причиной их задержания. К ним подъехало два экипажа Департамента
охраны. Россиян отвезли для разбирательства в Центральный РОВД. В
райотделе они пробыли около 40 минут, столько времени заняло уточнение
личных данных и профилактическая беседа.
«Причиной задержания стал звонок в дежурную часть милиции о
нахождении молодых людей на проезжей части. Компания действительно
нарушила Правила дорожного движения: одни сидели на бордюре, другие на
брусчатке, заняв часть свободной парковки. В милиции им вежливо
объяснили, что белорусское законодательство запрещает подобное, после
чего отпустили», — объяснил причины инцидента официальный представитель
УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.
В областной центр россияне приехали выступить перед выпускниками
медицинского университета. После вечеринки в воскресенье молодые люди
отдыхали в городе, на улице Коммунаров.
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