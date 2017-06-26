Видеофакт: российских кавээнщиков задержали в Гомеле, они утверждают, что за спиннер

В Гомеле задержали участников тюменской команды КВН «Союз». «Нас задержали за то, что мы крутили спиннер», — говорят российские кавээнщики.

Сегодня на Youtube появилось видео: ребята сидят около областного УВД и крутят спиннер, после чего их садят в милицейскую машину и увозят в центральное РОВД.

— Кто-то позвонил и сказал: «Они что-то крутят». Теперь мы едем в РОВД показывать то, что мы крутим.

Чтобы довезти «нарушителей» до РОВД, потребовалось две милицейские машины и овчарка.

Что явилось настоящим поводом для задержания, на данный момент не известно: на видео не попал момент, когда сотрудники милиции называют причину. Возможно, в ближайшее время появится комментарий УВД, который прояснит ситуацию.