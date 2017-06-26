На волне мейнстрима: фабрика «8 Марта» выпускает футболки с рецептами драников, клёцок и холодника

Белорусский орнамент — на одежде как знак качества и моды в последнее время. Свой вклад в тренд вышимаек вносит ОАО «8 Марта», которое выпускает футболки с принтами на тему национального колорита.

Трикотажная фабрика выпускает футболки с официальной белорусской символикой в цветах государственного флага уже не первый год. Продукция с национальным колоритом пользуется постоянным спросом.



В 2016-м дизайнеры ОАО «8 Марта» добавили каплю в волну мейнстрима, создав линию вышимаек с принтами с национальными символами и белорусским орнаментом.





В этом году креативные работники гомельского предприятия пошли ещё дальше. Хитом весенне-летней коллекции под названием «Простая беларуская ежа» стала серия футболок, на которые нанесены принты рецептов национальных блюд «Дранiкi», «Халаднiк», «Клецкi».



— Трикотажная продукция имеет естественные природные свойства экологически чистого натурального хлопкового полотна, — отметила начальник управления маркетинга и разработки ассортимента ОАО «8 Марта» Светлана Дмитриченко. — Наши изделия пользуются высоким спросом у туристов и гостей Беларуси. Футболки покупают как сувенир или памятный подарок друзьям и близким.





По словам Светланы Дмитриченко, ассортимент футболок с национальной символикой планируется расширять и дополнять новыми принтами.

К слову, ОАО «8 Марта» ежемесячно выпускает для молодёжи и взрослого населения две тысячи изделий, сделанных по мотивам традиционного белорусского искусства, и одну тысячу — для детей.



