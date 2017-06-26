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За минувшие выходные поймали 10 пьяных водителей мотоциклов и скутеров

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  • 26 июня 2017, 15:09
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На Гомельщине пресекли 196 нарушений ПДД водителями двухколесного транспорта.

Госавтоинспекция проводит сплошные проверки лиц, управляющих мопедами, скутерами и мотоциклами. Милиционеры сверяют соответствие регистрационных номерных знаков, идентификационных номеров с данными технических паспортов.

Проверяют номера в базе похищенного автотранспорта. Кроме того, идет отработка гаражных массивов, увеселительных заведений и зон отдыха.

За прошедшие сутки выявлено 55 нарушений Правил дорожного движения. Три водителя двухколесного транспорта оказались за рулем в состоянии алкогольного опьянения, рассказала «Гомельскай праўдзе» инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома Анна Ковалева.


Василий Дубик, Гомельская правда

Метки: Авто (4208), Происшествия (10468), Область (4264)

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