«Потом они влепят дом напротив дворца». Гомельчане воюют за исторический центр

Жители улицы Карла Маркса в исторической части Гомеля требуют городские власти отказаться от планов по строительству многоэтажного дома.

Вот парковка, вот детская площадка, зеленая зона, футбольное поле... И всё это сделано своими силами и средствами. Жильцы дома № 15 по улице Карла Маркса в Гомеле проводят для журналиста Naviny.by экскурсию по двору.

Горисполком: общественное обсуждение не требуется

«Сейчас здесь, на этот пятачок нашего двора, хотят влепить многоэтажный дом! Когда мы купили тут квартиры, место и вид с окон был потрясающий — с одной стороны река Сож, с другой — вид на город. Сейчас окна в окна нам с одной стороны построили многоэтажный дом, с другой хотят еще один — в нашем же дворе, нарушая все нормы — санитарные, градостроительные, забывая, что это исторический центр», — рассказывают местные жители.

Отсюда до дворца Румянцевых-Паскевичей — главной гомельской достопримечательности — 15-20 минут пешком. И еще меньше — до горисполкома, где и было принято решение о строительстве.

Возводить новую девятиэтажку могут начать на параллельной улице Артема. Жители дома № 15 по Карла Маркса опасаются, что под бульдозер пойдут и детская площадка, и зеленая зона, и парковка.

Из ответа горисполкома жителям Карла Маркса следует, что «территория по улице Артема расположена в зоне многоквартирной застройки». Чиновники, ссылаясь на план детальной планировки, пишут, что общественное обсуждение в данном случае не требуется.

В ответе жителям дома говорится, что здесь «предусмотрено благоустройство прилегающей территории с необходимым набором хозяйственных, игровых площадок и площадок отдыха, оборудованных малыми архитектурными формами, устройство пешеходных дорожек, будет устроен газон».

Жители Карла Маркса проводят нас в соседний двор, где недавно влепили многоэтажный дом. «У них во дворе нет ничего! Посмотрите — дети играют на асфальте между автомобилями!», — демонстрируют гомельчане.

На собрании жильцов дома выступает Наталья Останина. Она — гомельчанка в четвертом поколении, знает в городе каждый закоулок. Ей болит сердце за срубленные каштаны, за изуродованную улицу Кирова, за наступление на парковую зону.

«Нам написали, что мы должны быть просто счастливы от этого строительства, при котором будут предусмотрены парковочные места для наших автомобилей, детские площадки и зеленые зоны. И всё это, оказывается, вместится вот на нашем пятачке. Хочется спросить — это всё будет сделано для лилипутов?» — удивляется она.

«Эта часть города принадлежит всем гомельчанам»

На коллективные обращения в областной исполком и Комитет госконтроля ответы до сих пор не получены. Поэтому решено написать еще и в Министерство культуры.

«Это историческая часть Гомеля, и она принадлежит не только нам, но всему городу. В эти места приезжают все горожане, гуляют по этим спускам и набережным. Если сейчас им позволить застраивать этот последний оплот исторической части, то следующий дом они нам построят напротив дворца Румянцевых-Паскевичей — прямо по центру, потому что объяснить их действия разумно невозможно», — отмечает жительница Карла Маркса.

В обращении в Министерство культуры отмечается, что планы городских властей по строительству на улице Артема многоквартирного дома противоречат законодательству, так как эта территория относится к охранной зоне исторического центра, и строительство здесь возможно только если новые объекты не будут нарушать историческую среду.

На улице Артема три дома — №№ 8, 23, 43 — имеют статус историко-культурного наследия, и это одно- и двухэтажные дома.

Также невозможно обустройство в этом месте подземной парковки, так как строительство затронет зону охраны ландшафта — территорию правого берега Сожа, который именуется гомельчанами как Артёмовский спуск (историческое название — Крушевский спуск).

Недавно жильцы Карла Маркса дозвонились на горячую линию заместителя начальника управления архитектуры и градостроительства Гомельского горисполкома Кирилла Гапеева. По его словам, строительство многоэтажного дома на улице Артема планируется не во дворе дома № 15 по Карла Маркса, а рядом — в районе частного сектора напротив поликлиники.

Но и эта территория для жилой новостройки нелегитимна, так как входит в охранную зону культурного слоя дворцово-паркового ансамбля. Здесь тоже нельзя строить дома выше двух этажей. На этой территории с 20-х годов ХІХ века располагался сад с оранжереей при летней резиденции графа Николая Румянцева. Во второй половине ХІХ века на этой территории сформировался квартал малоэтажной застройки, получивший название Свисток.

«Это не такое решение, которое нельзя отменить»

Жильцы улицы Карла Маркса просят Минкульт незамедлительно принять необходимые меры по прекращению всех работ, связанных с новым строительством по улице Артема.

«Я могу представить, что за кошмар тут будет, если начнется стройка. С Артема большегрузная техника не сможет поехать — все машины, краны, бульдозеры пойдут через наш двор, через детскую площадку и парковку. Подземную парковку нам строить не дали, потому что здесь нельзя, ландшафт не позволяет, а сейчас оказывается — всё нормально! У нас трещины пошли по всему дому, когда соседний дом строили, они хотят, чтобы наш дом развалился вообще? Конечно, мы будем сопротивляться. У нас дети растут, и где они проведут свое детство?» — рассуждает местная жительница Галина.

Ее сосед Зиновий Фриделевич уверен: надо обращаться во все государственные инстанции, потому что «не боги принимали это решение, и это не такое решение, которое нельзя отменить».

«Если что-то делать для населения, то надо делать на улучшение, а в данном случае если на территории нашего двора поставить 10-этажный дом — это еще сорок семей, сорок автомобилей и еще сотня детей, а для двора, для детской площадки места нет. Этот дом создаст невозможные условия для жителей нашего дома, и жители новостройки тоже попадут в такую же ситуацию», — считает пенсионер.

Житель дома Петр переживает: своими силами и средствами благоустроили двор, парковку, создали футбольное поле для детей, детскую площадку, зону отдыха... «Это всё взять и разрушить, на основании чего? Тут не будет жизни ни взрослым, ни детям — всё будет уничтожено», — говорит Петр.