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Фотофакт: в Гомельском районе инспекторы ГАИ обнаружили кусты конопли

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  • 26 июня 2017, 14:19
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23 июня в деревне Березки Гомельского района в лесополосе возле железной дороги сотрудники ОГАИ Гомельского РОВД обнаружили 45 кустов дикорастущей конопли.

Об этом abw.by сообщили в ГАИ Гомельской области.

«В этот же день конопля была скошена, измельчена и закопана. Общий вес растения составил 10 килограммов», — сообщили в ГАИ.


abw.by

Места: Гомель (19547)

Метки: Общество (26707)

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