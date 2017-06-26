«Афган-базар нам не нужен». Городские власти проанализировали работу рынков в Гомеле

Новый рынок в районе улиц Жукова и 60 лет СССР скорее всего не построят, «Осовцам» посоветовали сменить профиль, прибыль Центрального рынка направят на реконструкцию торговых рядов в Костюковке, Новобелицкий выставлен на продажу, привокзальному базарчику нашли место на другой улице.

В горисполкоме обсудили будущее гомельских рынков. Подробности сообщает городской журнал «Белка».

«Быховский», «Любенский»

Крупнейшим держателем рынков в областном центре является предприятие «Кирмаш», в подчинении которого шесть образований на территории Советского и Новобелицкого районов, а это более 2 тыс. торговых мест.

Самой больной для «Кирмаша» темой остается снос Быховского рынка ради освобождения места под строительство супермаркета «Алми». Данные три года назад обещания инвестор не выполнил. Предприниматели ушли на Давыдовский рынок, где заняли бывшую парковку.

Покупателям пообещали альтернативу в виде большого красивого рынка «Любенский» в районе улиц Жукова и 60 лет СССР. По плану его должны были ввести в эксплуатацию в прошлом году. Однако не срослось, хотя проектная документация была изготовлена вовремя и прошла государственную экспертизу.

Директор «Кирмаша» Владислав Забияко назвал несколько причин, по которым рынок не строится. Самая уважительная — корректировка плана детальной планировки микрорайона Шведская Горка, выполняемая «Гомельгражданпроектом». Между улицами Пенязькова и 60 лет СССР нет дороги, но самое главное — у предпринимателей отсутствует желание торговать в этом месте. Опрос в среде коммерсантов «кирмашевцы» проводили на действующих гомельских рынках, и ни один человек желания в перспективе занять торговое место в еще не построенном «Любенском» не выразил.





Мэр Гомеля Петр Кириченко потребовал внести ясность в вопросе строительства рынка. Если он не нужен населению, то доказать это. Если нужен — форсировать ход событий.

Пока же «Кирмаш» планирует построить более цивилизованные легкие навесы для торговли за универсамом «Быховский» и в микрорайоне Любенский. В Шведской Горке навесы подобного типа открылись в июне, и они уже востребованы. На что обратили внимание и в горисполкоме. Начальник управления торговли и услуг Светлана Короткевич считает целесообразным распространить этот опыт и в других новых микрорайонах — Южном и Хуторе.

«Осовцы», «Черноморский»

Горисполком дал указания и по другим объектам предприятия. Специализированный авторынок «Осовцы» в настоящее время загружен только на четверть. Это худший результат в городе. В качестве площадки для продажи подержанных автомобилей он уже никому не нужен, так как реклама таких машин дается в интернете. Схожая ситуация с автозапчастями. «Кирмаш» прилагает усилия по привлечению на рынок людей, но результата мало. Та же услуга «гараж на час» особого ажиотажа не вызвала. Задействовать площади удается благодаря сотрудничеству с налоговой инспекцией, которая использует их для хранения задержанных транспортных средств. Предприятию предложено задуматься над изменением профиля объекта и активизировать рекламную деятельность.

Заметные изменения в хозяйстве «Кирмаша» ожидаются на Черноморском рынке, который ждет реконструкция. Увеличится общее число торговых мест, появятся ряды для торговли животноводческой продукцией.





«Центральный» и его филиалы

Торговые места на Центральном рынке заполнены примерно на 70%. В его новобелицком филиале торгуют только на половине имеющихся площадей, а в Костюковке и того меньше. Состояние последнего таково, что невозможно смотреть без слез. Петр Кириченко напомнил, что костюковцы — полноправные жители областного центра и потребовал от руководства Центрального рынка направить часть прибыли на реконструкцию. В Новобелице условия не намного лучше, но там уже запланирована реконструкция, несмотря на то, что объект выставлен на продажу.

Не помешала бы она и на самом Центральном рынке, где в отдельных секторах еще сохранились деревянные навесы советского образца. Но эта проблема даже не основная из тех, что волнует горожан. Петр Кириченко обратил внимание на то, что один из секторов рынка практически пустует. В то же время торговцы заполонили тротуар вдоль улицы Катунина, где торгуют с земли овощами и рассадой. Это вызывает раздражение у пешеходов, которые не могут нормально пройти по улице. Директору поручено разработать стимул для перевода торговли с подмостков на свободные места на рынке. Одним из таких стимулов может стать приемлемая плата за право пользования торговым местом. Снижать ее есть куда. По данным управления торговли и услуг, арендная плата за место на Центральном рынке самая высокая в Беларуси.





«Курчатовский»

Еще один рынок, который вскоре могут снести, находится между железнодорожным и автобусным вокзалами. Дважды на его место претендовали инвесторы и дважды отказывались от своих намерений. Но сейчас появился третий, на первый взгляд, серьезный инвестор. Предприятию «Комплекс-партнер» напомнили, что нужно оформлять участок для перемещения торговых рядов. Директор Сергей Ковалев нашел такой участок на улице Шевченко, за пределами красной линии будущей четырехполосной автодороги. Это недалеко от автобусного вокзала, а значит, массово покупатель не потеряется.

«Прудковский»

Единственный полностью частный рынок города расположен в Волотове. Его заполняемость тоже оставляет желать лучшего. Но вот парадокс: часть предпринимателей предпочитают выкладывать свой товар в грязных полинявших палатках, хотя стоимость аренды свободного роллета на Прудковском рынке даже ниже, чем места для палатки. Этой теме председатель горисполкома уделил особое внимание. Палаточные развалы он сравнил с афганским базаром. Они не украшают город, но есть на всех рынках без исключения. Владельцам рынков и управлению торговли предписано разработать мероприятия для перевода такой торговли в более привлекательную «обертку».