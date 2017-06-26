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Комбайны «Палессе» попали в польскую компьютерную игру

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  • 26 июня 2017, 11:32
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Техника «Гомсельмаша» будет представлена в компьютерной игре-симуляторе «Pure Farming 2018».

Польские разработчики Techland добавили в игру зерноуборочные комбайны «Палессе» GS575 и GS16, кормоуборочный комбайн «Палессе» FS8060 и другую технику. В симуляторе каждый игрок сможет стать владельцем фермы в США, Колумбии, Италии или Японии, вспахивать поля и убирать урожай различных культур.

В новой версии «Pure Farming» комбайны «Палессе» будут продемонстрированы впервые. Выпуск игры запланирован на начало 2018 года, сообщает журнал «Белорусское сельское хозяйство».

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