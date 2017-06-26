Фоторепортаж: День молодёжи отпраздновали в Гомеле

Празднование Дня молодежи в Гомеле растянулось на три дня. Организаторы постарались порадовать гостей красочными выступлениями, спортивными играми и интересными экспозициями.
Насколько у них это получилось — в фоторепортаже «Сильных новостей».
Парк Фестивальный
23 июня в парке Фестивальном прошла интерактивная игра «Перезагрузка», в которой приняли участие команды учебных заведений и предприятий Гомеля. Цель игры была пройти все «станции», которых насчитывалось около десяти. Участники игры должны были продемонстрировать свои знания и умения в разных областях.
Порадовала гостей красочная выставка художественной самодеятельности, а также сотрудники МЧС, которые в этот день предлагали молодёжи надеть форму спасателей.
Ледовый дворец
Пожалуй, самая насыщенная программа развернулась 25 июня около ледового дворца по улице Мазурова. Выступления танцевальных коллективов, баскетбол, площадки велосипедного фристайла, паркура и катания на роликах — это далеко не полный список представленных развлечений.
Мероприятие собрало немало людей, среди которых было много маленьких детей. Объёмная программа растянулась с двух часов дня до самого вечера.
Площадка около цирка
Здесь в 18:00 состоялась битва ди-джеев. Молодые ди-джеи со всей Гомельской области боролись за первое место. Главный приз — участие в фестивале «Славянский базар в Витебске».
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