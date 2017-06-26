Прокурор Гомельской области считает, что в магазинах нужно так спрятать алкоголь, чтобы его не видели дети

Кроме того, Виктор Морозов отметил, что кратковременные запреты по продаже алкоголя эффективны.

«После тех же выпускных вечеров, во время которых спиртное не продавали, не было зарегистрировано никаких инцидентов. А если посмотреть в прошлое, то было иначе. Подобные акции — мировая практика. Но дело в другом, — заявил прокурор на прямой линии „Гомельской правды“. — Алкоголь сегодня доступен круглосуточно, в магазинах он выставлен на видных местах. Почему бутылки нельзя спрятать, чтобы спиртное не видели те же дети? Ведь нечто похожее сейчас происходит с табачными изделиями. Красочных этикеток на пачках с сигаретами уже нет, все спрятано за витрины, а для покупателей доступен только ассортимент в виде списка».