Керамин 19 06 - 02 07:

Прокурор Гомельской области считает, что в магазинах нужно так спрятать алкоголь, чтобы его не видели дети

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  • 26 июня 2017, 09:50
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Кроме того, Виктор Морозов отметил, что кратковременные запреты по продаже алкоголя эффективны.

«После тех же выпускных вечеров, во время которых спиртное не продавали, не было зарегистрировано никаких инцидентов. А если посмотреть в прошлое, то было иначе. Подобные акции — мировая практика. Но дело в другом, — заявил прокурор на прямой линии „Гомельской правды“. — Алкоголь сегодня доступен круглосуточно, в магазинах он выставлен на видных местах. Почему бутылки нельзя спрятать, чтобы спиртное не видели те же дети? Ведь нечто похожее сейчас происходит с табачными изделиями. Красочных этикеток на пачках с сигаретами уже нет, все спрятано за витрины, а для покупателей доступен только ассортимент в виде списка».


Naviny.by

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