«Ушли по-английски, не прощаясь». Рабочие жлобинского БМЗ покидают завод, не объясняя причин

Куда исчезают рабочие с белорусских предприятий?
Согласно статистике в последние годы, чиленность работников
на крупнейших предприятиях страны неуклонно сокращается. Хотя многим
белорусам остается только завидовать средним зарплатам на гигантах
белорусской промышленности, но оказывается бегут в поисках лучших
доходов даже оттуда.
Много пищи для размышлений в этом плане дают, в частности, сообщения
заводской газеты БМЗ «Металлург». Судя по ним, администрация жлобинского
предприятия в шоке от поведения некоторых своих работников, которые
в определенный момент просто исчезают без каких-либо уведомлений
и расторжений трудовых договоров.
В начале 2016 года газета писала: «Большинство уже бывших сотрудников
БМЗ даже не сочли нужным попрощаться с заводом — они ушли по-английски
не попрочавшись, молча. К слову, до некоторых из них до сих пор не могут
дозвониться и достучаться, чтобы узнать причину отсутствия на работе.
Несколько дверей после третьего-четвертого посещения все-таки открылись,
но информацией по ту сторону не обнадежили: «Сын не докладывает, где
пропадает», «Он в России, когда вернется, не знаю».
Спустя некоторое время констатация печального факта: «Говоря
о прогульщиках, ничего оригинального в их объяснительных не указано, все
стандартно: “Уехал в Россию на заработки” за подписью жены. И, видимо,
из-за нехватки времени не смогли предупредить руководство о своем
решении разбогатеть за границей».
Возможно, по этой же причине исчезнувших не могут обнаружить и в этом
году. В феврале газета «Металлург» писала: «Молодой работник, испытав
профессию разливщика стали, спустя два года работы сбежал с завода,
и след его простыл. До сих пор он не отвечает на звоки мастеров, никому
из них не открывает двери по адресу прописки».
Причем работники действуют в брутальной манере. Весной появилось
сообщение о «молодых людях», отработавших на заводе несколько лет: «Как
говорят их объяснительные: ничего объяснять не буду, на работу больше
не выйду».
Если уж прижало работников БМЗ, то можно представить уровень
недовольства белорусов своей зарплатой на предприятиях среднего звена.
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