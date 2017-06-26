«Ушли по-английски, не прощаясь». Рабочие жлобинского БМЗ покидают завод, не объясняя причин

Куда исчезают рабочие с белорусских предприятий?

Согласно статистике в последние годы, чиленность работников на крупнейших предприятиях страны неуклонно сокращается. Хотя многим белорусам остается только завидовать средним зарплатам на гигантах белорусской промышленности, но оказывается бегут в поисках лучших доходов даже оттуда.Много пищи для размышлений в этом плане дают, в частности, сообщения заводской газеты БМЗ «Металлург». Судя по ним, администрация жлобинского предприятия в шоке от поведения некоторых своих работников, которые в определенный момент просто исчезают без каких-либо уведомлений и расторжений трудовых договоров.В начале 2016 года газета писала: «Большинство уже бывших сотрудников БМЗ даже не сочли нужным попрощаться с заводом — они ушли по-английски не попрочавшись, молча. К слову, до некоторых из них до сих пор не могут дозвониться и достучаться, чтобы узнать причину отсутствия на работе. Несколько дверей после третьего-четвертого посещения все-таки открылись, но информацией по ту сторону не обнадежили: «Сын не докладывает, где пропадает», «Он в России, когда вернется, не знаю».Спустя некоторое время констатация печального факта: «Говоря о прогульщиках, ничего оригинального в их объяснительных не указано, все стандартно: “Уехал в Россию на заработки” за подписью жены. И, видимо, из-за нехватки времени не смогли предупредить руководство о своем решении разбогатеть за границей».Возможно, по этой же причине исчезнувших не могут обнаружить и в этом году. В феврале газета «Металлург» писала: «Молодой работник, испытав профессию разливщика стали, спустя два года работы сбежал с завода, и след его простыл. До сих пор он не отвечает на звоки мастеров, никому из них не открывает двери по адресу прописки».Причем работники действуют в брутальной манере. Весной появилось сообщение о «молодых людях», отработавших на заводе несколько лет: «Как говорят их объяснительные: ничего объяснять не буду, на работу больше не выйду».Если уж прижало работников БМЗ, то можно представить уровень недовольства белорусов своей зарплатой на предприятиях среднего звена.