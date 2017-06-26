Какие зарплаты предлагают директорам в Гомельской области

Белорусы в очередной раз пребывают в ожидании обещанных зарплат в размере 500 долларов. Некоторые такую сумму получают уже сейчас, но большинство гомельчан пока может лишь мечтать о таком заработке.

Высокую зарплату традиционно принято связывать с руководящей должностью. В связи с чем «Деловой Гомель» изучил предложения заработных плат для директоров и их заместителей, размещаемые в общереспубликанском банке вакансий. Размер предлагаемых зарплат оказался даже меньше, чем средний по стране.

В настоящий момент в Гомельской области размещено 35 вакансий на должность директора. Вакансии от частных и государственных организаций распределились примерно поровну. Средний размер предлагаемых зарплат — от 352 рублей. Причем оклады в частных организациях в среднем немного больше — 367 рублей.

Медианная величина зарплат по вакансиям директоров и государственных и в частных организациях одинаковая — 300 рублей.

Наибольший оклад директору предлагают директору филиала ООО «Евроторг» — 850 рублей. Из государственных организаций наибольшую заработную плату предлагают потенциальному директору ГП «УКС Речицкого района» — 523 рубля.

Не балует высокими окладами потенциальных руководителей недавно открытое мебельное предприятие с польским капиталом ОДО «Делком 40». Потенциальному директору с опытом работы на руководящих должностях на предприятиях швейного производства не менее 5 лет, владеющему польским и английским языком предлагают зарплату от 400 рублей.

Как это ни странно, но средняя зарплата по вакансиям заместителей директоров в Гомельской области даже выше — 413 рублей. При этом частные организации предлагают менее привлекательные условия — 403 рубля. Медианная величина зарплат по вакансиям заместителей директоров — 290 рублей.

Наибольший оклад предлагают заместителю директора по капитальному строительству КУП «Речицкий райжилкомхоз» — 898 рублей. Среди частных организаций наибольший оклад для заместителя в ООО «МегаЛес» — 794 рубля.

Знакомство с предлагаемыми на рынке труда окладами руководителей подвигает к очевидному выводу: высокий заработок обеспечивает не столько должность, сколько место работы.