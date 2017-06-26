До +33°С. Погода в Гомеле на неделю

К концу июня лету удалось отвоевать свои позиции: в пятницу, последний день месяца, синоптики обещают +31 — +33°С.

Начало недели будет теплым, но пасмурным. Воздух погреется до +26°С, но метеорологи предупреждают о возможных грозах.

В среду столбик термометра чуть-чуть опуститься вниз — до +20 — +22°С, но будет ясно.

А вот последний день июня станет самым жарким за этот месяц — +31 — +33°С. Однако несмотря на жаркую погоду, синоптики говорят о ветре с порывами до 14 м/с, дождях и даже грозах.