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До +33°С. Погода в Гомеле на неделю

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  • 26 июня 2017, 09:24
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К концу июня лету удалось отвоевать свои позиции: в пятницу, последний день месяца, синоптики обещают +31 — +33°С.

Начало недели будет теплым, но пасмурным. Воздух погреется до +26°С, но метеорологи предупреждают о возможных грозах.

В среду столбик термометра чуть-чуть опуститься вниз — до +20 — +22°С, но будет ясно.

А вот последний день июня станет самым жарким за этот месяц — +31 — +33°С. Однако несмотря на жаркую погоду, синоптики говорят о ветре с порывами до 14 м/с, дождях и даже грозах.


gomel.today

Места: Гомель (19547)

Метки: Погода (1629), Главное (5139)

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