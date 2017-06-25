Гомельчане создали петицию против аренды рыболовных угодий на Соже

Недавно стало известно, что три рыболовных участка на Соже вблизи Гомеля будут выставлены на торги в аренду на 25 лет. Неравнодушные к проблеме гомельчане выступили с петицией против.
Текст петиции, опубликованный на сайте «Удобный город», гласит:
«1. Промысловый лов рыбы экономически себя не оправдывает, по сути это узаконенное браконьерство и способ незаконного обогащения арендаторов;
2. Организация платного любительского рыболовства.
На сегодняшний день реальные доходы у населения очень низкие и при введении платы на любительское рыболовство — рыбалка для большей части населения станет недоступной, несмотря на все льготы.
Любительское рыболовство — это единственный доступный вид отдыха, который может себе позволить значительная часть мужского населения. Если и вводить некую плату на любительское рыболовство, то только после экономического обоснования и тщательной, гласной проработки этого вопроса экспертной группой.
Жители Гомеля и Гомельской области против проведения торгов по продаже права аренды пойменных водоёмов реки Сож. Мы призываем к отмене решения о проведении торгов о передаче рыболовных угодий в аренду».
Торги должны состоятся 24 июля.
Напомним, что недавно власти области решили сдать в аренду рыболовные угодья на Припяти вблизи Мозыря. Это решение вызвало бурное негодование у рыболовов, но несмотря на все попытки воспрепятствовать, чиновник на попятную не пошли.
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