Проблема зеленых насаждений областного центра не теряет своей актуальности

Когда-то Гомель считался самым зеленым городом Беларуси, но сейчас утратил свой статус. Старые деревья вырубаются, а новые саженцы, появившиеся на их месте, часто не приживаются.

Хороша липа, да без корней

Нынешней весной на улице Жарковского высадили саженцы липы. Но набухшие почки на многих из них не смогли раскрыться даже в июне, который не скупится на влагу. Казалось бы, озеленители сделали правильный выбор — посадили деревца неприхотливой и стрессоустойчивой липы, которая, в отличие от робинии, не боится морозов, наращивает объемную площадь зеленой массы, что актуально для городской среды. К тому же липа во время цветения наполняет благоуханием городские кварталы.

Причина усыхания саженцев в плохой корневой системе. Точнее, почти отсутствие таковой. К тому же двух-, трехметровые деревца, высаженные вдоль городской улицы, — с несрезанными верхушками, часть деревьев — с заглубленной корневой шейкой. Это является грубым нарушением технологии посадки. Да и вырытые ямы подозрительно узкие, хотя должны составлять не менее 80 сантиметров, то есть почти около метра. Вызывают недоумения и колья для поддержки высаженных лип: они болтаются и не заглублены.

Возмущенные жители, озабоченные судьбой придорожных зеленых насаждений, обращались в «Красную гвоздику», работники которой занимались высадкой лип. Услышали в ответ дежурные сетования на плохие городские условия и переменчивый климат. Правда, на предприятии пообещали, что осенью за свой счет проведут подсадку на месте усохших деревцев.

Городские условия действительно не сахар, не каждое дерево выживает среди асфальта и загазованности. Плюс болезни и вредители. В числе недругов значатся и песчано-соляные смеси, которыми до сих пор пользуются коммунальщики во время гололедицы. Поэтому в последние годы и скорректирован перечень насаждений, наиболее устойчивых к агрессивной городской среде. Первое место среди таких занимают обычные липа, клен, рябина, акация. Эти деревья нормально себя чувствуют даже в промышленной зоне и при любом климате, подтверждают специалисты. К тому же там, где правильно все сделано (живые корни, подсыпан питательный грунт, проведен минимальный уход за посадкой), без проблем приживаются даже березы, ясени и дубы. Глава УП «Крестьянское хозяйство» Николай Горохов, искренне переживая за судьбу зеленых насаждений, готов бесплатно провести озеленение центра Гомеля дубом скальным. 30 лет назад он привез его саженец из Кишиневского ботанического сада, высадил в деревне Красное. Нынче этот зеленый богатырь вымахал под небо и очень декоративный, держит листья до самых морозов. В настоящее время в питомнике фермера около полусотни таких молоденьких дубков. Но городские власти не спешат давать добро: то ли дерево не внушает доверия, то ли озеленитель уж больно горяч и напорист...

Кстати, в одном из дворов Гомеля (на той же улице Жарковского), прекрасно себя чувствует такой великан, который перерос уже пятиэтажку. Приходилось и ему не один раз переживать трудные времена. Но на защиту дуба стеной вставали жильцы дома — сейчас это гордость и зеленое украшение всего жилого квартала.





Экзоты вместо берез и кленов

В последние годы буквально завораживает своей красотой район Волотова, привлекая зеркалами озер и благоустроенными зонами отдыха. Но где придорожные посадки вдоль центральных улиц? Например, лет двадцать как высаживаются деревья возле Прудковского рынка, но они не приживаются. Зато этого не скажешь о вербах и ивах, поднявшихся вдоль озер. Жаль только, что и таких посадок мало. В свое время на улице Мазурова озеленение возле одного из домов провел один из гомельских фермеров. Сегодня этот островок живых насаждений на фоне цветных многоэтажек приветливо машет зелеными косынками. Радуют глаз березовая аллейка, живой газон под деревьями. Кто-то из жильцов высадил здесь абрикосы, которые прижились и цветут каждую весну.

А через тротуар, буквально в двадцати метрах отсюда, жалкая посадка сумаха пушистого, или уксусного дерева. Саженцы вдоль дороги высажены озеленителями «Красной гвоздики». Два или три года этой экзотике, но невооруженным глазом видно, что большинство деревцев чахнет. Выгорел и газон под ними, хотя летняя жара еще впереди.

Слов нет, эти новомодные деревца привлекают своей декоративностью, могут расти даже в загрязненных городских условиях. Но вряд ли оправдана такая массовая посадка вдоль шумной магистрали. Экзот этот в единичных экземплярах больше подходит для украшения городских дворов, парка или ботанического сада. Создать зеленую стену придорожной полосы на этом месте смогли бы обычные клены или березки. Стайка таких деревьев (даже сосенки!) сгруппировалась на противоположной стороне улицы Мазурова. Как выяснилось, это творение рук супружеской пары, которая до сих пор приходит сюда с ведрами воды, чтобы напоить деревья в жару. На фоне голого пейзажа они издали бросаются в глаза. Кстати, весь частный сектор Прудка и Волотовы (практически возле каждого дома стоит авто) сейчас утопает в пышной зелени и цветах. Шиповник, благоухающий жасмин, барбарисы, пушистые елочки, кусты сирени и калины, белоствольные березки. Все живое, здоровое, напитанное молодой силой жизни. Как легко дышится в таких зеленых кущах! Не в пример новым спальным районам, которые напоминают чем-то лунный пейзаж. Мало того, что их озеленение проводится в недостаточных объемах, так зачастую без внесения растительного грунта, как требует того проектная документация, и отсутствия надлежащего ухода за саженцами.





Голые стволы кислорода не прибавят

Казалось бы, только поутихли страсти по поводу уродующей обрезки городских деревьев, как в Гомеле появился другой необычный формат озеленения. Например, на улице Докутович ультрамодной стрижке подверглись кусты сирени. В итоге вся прикорневая поросль с листвой обрезана, оставлена только зеленая верхушка. Голые стволы кустарника обнесены плетеной корзиной с песчаным грунтом. Возможно, это кому-то и покажется оригинальным украшением городской улицы. Но куст лишился самой главной своей прелести — зеленой пышности. Да и знойных охапок гроздей при цветении будет меньше. Жители улицы опасаются, что через год, когда кора обрезанных стволов, засыпанных песком, сопреет и начнет гнить, кустарники сирени засохнут. Кому станет хорошо от такой красоты? Да и сегодня голые стволы с плетеной корзиной кислород ведь не производят. Как и те обрубленные деревья-культи, которые подверглись новомодной технологии омоложения: часть их не перенесла стресса и погибла.

Сегодня, когда в городах можно задохнуться от выхлопных газов, и жизнь человека среди бетонных многоэтажек и асфальта далека от безопасности, единственный выход — озеленение окружающей среды. Определен и критерий экологического комфорта — не менее 40% всей площади населенного пункта должен занимать зеленый массив. Гомель пока не дотягивает до этого заветного норматива. Хотя и появляются новые аллеи, цветники, зеленые зоны — казалось бы, не стоим на месте. Только в прошлом году в городе высажено около 10 тысяч деревьев, рассказал начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства горисполкома Дмитрий Романюк. Гомель в очередной раз назван победителем республиканского смотра-конкурса по благоустройству и санитарному состоянию — это результат серьезной работы. Но плитка тротуаров, вытесняющая газоны, как и малые архитектурные формы, потоки выхлопных газов не отфильтруют. Вырубать надо все-таки осторожнее, руководствуясь принципом «семь раз отмерь», да и ухаживать за посадками нужно надлежащим образом.

Есть еще и такая проблема: отсутствие учета объектов растительного мира в городской среде сказывается на вырубке деревьев без разрешения. В прошлом году, например, за удаление 29 деревьев и газона без разрешительных документов было возбуждено уголовное дело в отношении работника одного из предприятий Гомеля. Но предъявить иск к возмещению ущерба не смогли, поскольку этот объект на учете не значился.