В Гомеле обвинение запросило по коррупционному делу бывших мозырских таможенников 6 и 3,5 года лишения свободы

Слушания по коррупционному делу бывших сотрудников Мозырской таможни проходят в суде Центрального района с марта этого года.

В получении взяток обвиняются трое недавних старших оперуполномоченных таможни и их коллега, уволившийся с таможни в 2008-м году. Именно он попросил своих бывших сослуживцев о содействии в доставке мяса из Беларуси в Россию сверх указанного в документах количества и без сертификатов, разумеется, за вознаграждение. Они не отказали.

Как было заявлено на судебных слушаниях стороной обвинения, «такое содействие» обвиняемые оказывали и другим просителям. Суммы вознаграждений варьируются от 40 рублей до 40 долларов США.

— Обвинение запросило для троих обвиняемых 6 лет лишения свободы, для четвертого — 3 года и 6 месяцев, — сообщили в пресс-службе Гомельского областного суда.

В самое ближайшее время будут оглашены приговоры.