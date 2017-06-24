В Гомеле военнослужащий спас ребенка

Происшествие случилось на территории Гомельского дворцово-паркового ансамбля, сообщили в МВД.

Семилетний Дима, гуляя по набережной Сожа с матерью, выронил мяч. Спортивный снаряд укатился в сторону реки. Мальчик побежал за ним и упал в воду. Быстрое течение стало уносить ребенка. Мать испугалась и стала звать на помощь.

Ее услышали молодые люди. Среди них был военнослужащий 2-й патрульной роты в/ч 5448, которая находится в Минске. Сержант Николай Нешитой находился в отпуске. Он увидел в воде детские руки и бросился выручать мальчика. Удалось оперативно вытащить Диму на берег: медицинская помощь ему не понадобилась.

Николай позже рассказал, что ребенка успело отнести примерно на 15 метров от берега и он почти скрылся под водой, поэтому даже пришлось нырять. Оказалось, что у парня есть 1-й разряд по плаванию, он не раз видел технику спасения тонущего человека.