В Гомеле военнослужащий спас ребенка
- 24 июня 2017, 10:53
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Ян Жур, СБ Беларусь сегодня
Места: Гомель (19531)
Метки: Происшествия (10461)
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