На Гомельщине сотни пенсионеров не досчитались денег и ценных вещей, впустив в дом незнакомцев

Как сообщили в УСК по Гомельской области, за пять месяцев нынешнего года в отношении пожилых зарегистрировано 420 преступлений (хищение имущества).

Злоумышленники проникают в дома под разными предлогами: продают постельное белье, представляются работниками «горгаза» или просят милостыню, а потом уносят деньги и награды времен Великой Отечественной войны.

Так, в деревне Рассвет Октябрьского района неизвестный зашел в дом к одиноко проживающей пенсионерке и похитил 210 рублей. В ходе расследования было установлено, что представители Протасовского сельисполкома последний раз посещали потерпевшую два года назад. С тех пор какая-либо разъяснительная работа с бабушкой не проводилась. Это притом, что в 2014 году женщину уже обворовывал неизвестный, который назвался представителем «избирательной компании» и унес почти пять миллионов старыми.

Подобные случаи фиксируются не только в малых населенных пунктах, но и в областном центре. Не так давно в дом к 89-летнему гомельчанину и его жене пришли две незнакомые женщины. Представившись соцработниками, они рассказали о немецких посылках ко Дню Победы, которые дедушка должен будет получить. Кроме подарка из Германии ветеран может рассчитывать и на денежный презент в размере 80 рублей. И как бы ненароком, женщина упомянула, что в ее обязанности как соцработника входит перепись номеров всех денежных купюр, которые имеются в доме. Супруги достали все сбережения и после переписи убрали обратно. Однако на следующий день 1700 рублей в укромном месте не оказалось.

А у 98-летнего гомельчанина после незваных гостей пропали часы и награды за боевые заслуги времен ВОВ. Внучка сообщила в милицию, а потом согласилась на оперативный эксперимент — установила в квартире дедушки скрытую видеокамеру. Ждать долго не пришлось. Две недели спустя женщины опять показались на пороге. И пока одна из них разговаривала с хозяином, две других обыскивали комнаты. Только благодаря скрытой видеокамере правоохранители смогли найти воровок и привлечь их к уголовной ответственности.

Чтобы подобных случаев не было, пожилым людям, а особенно одинокопроживающим, не стоит открывать дверь незнакомцам. Не впускайте их в квартиру, не показывайте, где лежат деньги и ценные вещи. Если неизвестный вам человек представляется работникам какой-либо организации, попросите показать удостоверение. И в любой нестандартной ситуации вызывайте сотрудников милиции. Берегите себя!