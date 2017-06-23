В «Молодежном театре» соединятся живая музыка, современный театр, поэзия и диджей

Организаторы серии ивентов под вывеской Shakunova LIVE предлагают провести субботний вечер в театре не так, как вы себе это представляли.

24 июня на сцену «Молодежки» выйдут молодые и дерзкие, чтобы нести актуальное искусство в массы.

Гости из столицы, театр «Голова-Нога», покажут спектакль «Мова Х» по произведениям нашей современницы, белорусской поэтэссы Вальжины Морт. В 2016 году этот спектакль получил специальный приз международного фестиваля «Театральный куфар», как «Лучшая экспериментальная работа».





За живую музыку в этот вечер будет отвечать молодое рок-трио ЕНТОХАМ. Ребята мешают гитары с электроникой в загадочный коктейль и выглядит это многообещающе (смотрите видео).

Ольга Черненко (Театр Открытых), Диана Молчанова и художница Саша Граппо представят проект — синтез театра и живописи «Суми-Думи».

И это еще не все. Настя Шакунова прочтет свои авторские стихи. DJ Ко100фей будет отвечать за чилаут-зону в театральном гардеробе. Красная панда, RGB и Cup of Peace будут кормить и поить зрителей, а гомельские ремесленники будут продавать свои работы.

Shakunova LIVE в «Молодежном театре» уже завтра, 24 июня, в 19:00. Билет — 5 рублей. Подробности по ссылке.



