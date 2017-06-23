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Белстат: Средняя зарплата в Гомельской области в мае составила 712,1 рубля

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  • 23 июня 2017, 14:36
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Средняя майская зарплата на Гомельщине на 13,9 рублей больше, чем апрельская.

При этом, как сообщает Белстат, в мае реальная зарплата с учетом инфляции по сравнению с прошлым годом выросла на 6 процентов.

В рейтинге заработных плат по районам первое место в прошлом месяце занял Речицкий — 838,4 рубля. В Гомеле средняя сумма — 755,9.

В нашем регионе больше всего в мае получали те, кто занимается вспомогательной деятельностью в сфере финансовых услуг и страхования — 2600 рублей, второе место у IТшников — 2 515,1 рубля.


gomel.today

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