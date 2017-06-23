БЖД назначила ряд дополнительных поездов на июльские выходные по направлению Минск-Гомель-Минск

По случаю 3 июля Белорусская железная дорога назначила 20 дополнительных поездов в межрегиональном сообщении, сообщили в пресс-центре БЖД.

Так, 30 июня, 1, 3 и 4 июля дополнительные составы, а также прицепные вагоны в составах регулярных поездов будут курсировать по наиболее востребованным направлениям: Минск-Брест-Минск, Минск-Витебск-Минск и Минск-Гомель-Минск.

На 8-9 июля также назначены дополнительные поезда региональных линий экономкласса для перевозки участников и гостей праздника «Александрия собирает друзей», который пройдет в деревне Александрия Шкловского района. Дополнительные поезда будут курсировать по маршруту Могилев-Шклов-Копысь (деревня Александрия)-Шклов-Могилев и Орша-Копысь-Орша.

Уже седьмой год подряд Белорусская железная дорога назначает поезд межрегиональных линий бизнес-класса на время проведения Международного фестиваля «Славянский базар в Витебске». В текущем году поезд № 644/643 будет курсировать между Минском и Витебском во время проведения фестиваля ежедневно с 11 по 20 июля. Со станции Минск-Пассажирский он будет отправляться с 11 по 19 июля в 12.47 и прибывать в Витебск в 16.32. Из Витебска поезд будет отправляться с 12 по 20 июля в 01.32 и прибывать в столицу в 05.17.

Более подробную информацию о расписании дополнительных поездов можно получить на официальном сайте Белорусской железной дороги, а также по телефонам справочной службы.