Из-за пренебрежения правилами безопасности при купании на Гомельщине утонуло уже 5 человек

С наступлением летнего периода значительная часть граждан направляется для времяпровождения в места массового отдыха, расположенные вблизи рек и водоемов. Непосредственно в этот период здесь возрастает количество совершаемых правонарушений, среди которых наиболее характерными являются распитие алкогольных напитков и пива, мелкое хулиганство, купание в запрещенных местах, нарушение правил дорожного движения. Нередко все это влечет за собой печальные последствия.

Анализ произошедших в июне месяце несчастных случаев вблизи рек и водоемов показывает, что подавляющее большинство утонувших находились в состоянии алкогольного опьянения, а как следствие — не отдавали отчета своим действиям, не могли реально оценить опасность и рассчитать свои силы в критической ситуации. Об этом могут свидетельствовать сразу 5 фактов утопления, произошедших в последнее время.

Так, 17 июня на водоемах области было зарегистрировано сразу 3 случая с печальным исходом. В Ветковском районе в 1 километре от деревни Радуга во время купания в реке Сож, утонул 46-летний житель Ветки. В Речицком районе вблизи деревни Горошков, во время купания в реке Днепр, утонул 55-летний житель Гомеля. В областном центре во время купания в р. Сож, в окрестностях микрорайона «Шведская горка», утонул 19-летний гомельчанин.

Помимо этого, 18 июня в Житковичском районе во время купания в реке Случь в 200-х метрах от деревни Ленин, утонул 40-летний местный житель. В этот же день в Петриковском районе, в реке Припять обнаружено тело 40-летнего мужчины.

В ходе разбирательства было установлено, что во всех перечисленных случаях граждане пренебрегали мерами предосторожности и купались в не оборудованных для этого местах, а часть из них предварительно употребила спиртное.

Как рассказал заместитель начальника милиции общественной безопасности УВД Гомельского облисполкома полковник милиции Анатолий Васильев, органами внутренних дел Гомельщины уже проведено перераспределение патрульных нарядов, которые приближены к местам отдыха, а на территории пляжей г. Гомеля выставлены дополнительные маршруты патрулирования. По местам, запрещенным для купания, начали работу мобильные группы из числа сотрудников милиции, администраций районов и ОСВОД. Цель проведения этих мероприятий не выявить нарушителей, а не допустить беды, ведь самое ценное — это человеческая жизнь.

С начала купального сезона сотрудниками милиции в местах массового отдыха граждан уже выявлено 383 административных нарушения, из которых 123 на пляжах и прибрежных территориях водоемов. Среди нарушений преобладает распитие спиртных напитков в общественном месте, купание в запрещенных местах и др.

Полковник милиции напоминает, что распитие алкогольных напитков либо появление в общественном месте в пьяном виде, в том числе и в местах отдыха у водоемов, является нарушение статьи 17.3 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушения и влечет за собой ответственность в виде штрафа до восьми базовых величин, а купание в запрещенных местах является нарушением статьи 23.63 КоАП РБ и влечет наложение штрафа в размере от одной до трех базовых величин. Купание разрешено только в специально отведенных и оборудованных для этих целей местах.