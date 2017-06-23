Полсотни нарушений за 24 часа. Гомельская ГАИ проверяет мотоциклистов и мопедистов

За прошедшие сутки, сотрудниками Госавтоинспекции Гомельской области выявлено 55 нарушений Правил дорожного движения со стороны водителей двухколесного транспорта, их них 3 водителя находились в состоянии алкогольного опьянения.

Водители двухколёсного транспорта под особым внимание ГАИ находятся с 22 по 26 июня, в связи с проведением в регионе профилактических мероприятий по выявлению нарушений Правил дорожного движения со стороны мотоциклистов и мопедистов. В эти дни проводятся ежедневные отработки административных участков путём сплошной проверки лиц, управляющих мопедами, скутерами, мотоциклами. Сотрудники милиции сверяют соответствие регистрационных номерных знаков, идентификационных номеров с данными технических паспортов, проверяют имеющиеся номера с данными базы похищенного автотранспорта. Также проходит отработка гаражных массивов, мест массового отдыха молодёжи (клубов, дискотек, увеселительных заведений, зон отдых).