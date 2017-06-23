Погода в Гомеле: выходные будут дождливые, но теплые. Возможны грозы

Не забудьте зонт.

Дожди могут начаться уже вечером в пятницу. Температура воздуха будет колебаться в пределах 17-22°С. А вот ночью похолодает — температура может опустить до 13°С.

Погода в субботу сохранит «дождливый тренд». Утром будет пасмурно, а днем и вечером возможен небольшой дождь. По прогнозу максимальная температура — около 22°С.

Утром в воскресенье будет пасмурно, но к обеду небо прояснится. Это самый жаркий день уик-энда — температура воздуха может подняться до 25°С. Правда, юго-западный ветер будет достаточно сильным — до 4,1 м/с. К вечеру синоптики обещают небольшой дождь.