Стыдно и очень дорого. В Гомеле прилюдно судили водителей, попавшихся пьяными за рулем

Полчаса позора, два года исправработ, конфискация авто и штрафы. В областной ГАИ рассмотрели несколько административных дел в отношении водителей, севших за руль в пьяном виде, а также одно уголовное — гомельчанина, задержанного повторно за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения.
На скамье подсудимых 40-летний Валерий. Светлые брюки, белые мокасины,
женат, двое детей, трудится на одном из частных предприятий. Год назад
подарил супруге Mazda. Тут бы жить всем и радоваться. Но как-то одним
вечером выпил и сел за руль. Уверяет, что просто перепарковывал во дворе
автомобиль: «Только завел, а тут уже маячки в темноте светятся», —
вспоминает мужчина. За опрометчивый проступок Валерия лишили прав
на 3 года и дали 50 базовых величин штрафа. Но не успел выплатить
и половину, как новая напасть.
— Ремонтировал во дворе с приятелями автомобиль, выпивали, понадобилась
одна запчасть. Авторынок совсем рядом, но почему-то решил не пойти,
а поехать,
— пересказывает события того апрельского дня мужчина.
— Что пили и сколько?
— уточняет гособвинитель.
— Грамм 400 водки
.
— На предварительном следствии вы сказали, что выпили 500 граммов.
— Может и так,
— соглашается обвиняемый.
Экспертиза показала — в крови Валерия присутствовало 1,68 промилле
алкоголя.
Прокурор просит для повторника 2 года исправительных работ
с удержанием 20% заработка, лишить его права управления транспортными
средствами сроком на пять лет, а также конфисковать авто. Судья
с гособвинителем соглашается.
Валерий с приговором согласен, обжаловать не собирается и, кажется, даже
немного рад такому исходу. Признается — опасался, что посадят, но куда
больше, что влепят огромный штраф, а он еще с прошлым не разобрался.«Стыдно и очень дорого»
, — комментирует увиденное один из участников
процесса. Мужчина явно под впечатлением, уверяет, что сделал для себя
вывод раз и навсегда. Один раз в жизни у него уже было.
— Вечером гуляли, а утром нужно было съездить на работу, сел за руль.
Я прекрасно себя чувствовал, а показало один [промилле] с копейками. Вот
и все. Теперь езжу на маршрутке,
— горько улыбается мужчина. Ему и еще
трем нарушителям, явившимся на показательный суд в ГАИ, выписали штрафы
от 52 до 70-ти базовых величин и лишили права управлять автомобилем
сроком на три года.
Начальник межрайонного отдела ГАИ УВД Гомельского облисполкома Владимир
Дробышевский уверен, подобные открытые выездные судебные заседания
приносят свои плоды, а ужесточение антиалкогольного законодательства для
практикующих выпить и поехать водителей теперь дисциплинирует многих
из них. Количество пьяных за рулем с каждым годом уменьшается.
К примеру, если в 2011 году в Гомельской области было зарегистрировано
152 ДТП с участием нетрезвых водителей, в 2016 — уже 64, за пять месяцев
этого года — 12.
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