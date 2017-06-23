Власти хотят сдать в коммерческую аренду рыболовные угодья на Соже

Гомельский райисполком планирует провести открытый конкурс по предоставлению в аренду рыболовных угодий и организации платной рыбалки на территории Гомельского района.
После скандальной аренды Припяти в гомельской области взялись за Сож. Срок заключения договора аренды — до 25 лет, сообщает Гомельский облисполком. Торги проводятся в соответствии с указом главы государства «О некоторых мерах по повышению эффективности ведения охотничьего хозяйства и рыбохозяйственной деятельности, совершенствованию государственного управления ими». Конкурс состоится 24-го июля в здании Гомельского райисполкома на улице Севастопольской, 135А.
На торги выставлены три участка на реке. Победитель конкурса должен будет возместить чиновникам затраты на проведение торгов.
На торги выставлены:
Участок реки Сож протяженностью 4 км от границы с городской чертой города Гомеля вниз по течению до перевального знака № 139.
Участок реки Сож первой категории протяженностью 8 км от устья реки Уза вниз по течению до автомобильного моста автотрассы М-8 с прилегающим пойменным водоемом площадью 11,0 га.
Участок реки Сож первой категории протяженностью 3 км от границы с Ветковским районом вниз по течению до залива Дрец.
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