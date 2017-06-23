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Команда «Вольно! Разойдись!». В Гомеле прошел выпуск офицеров МЧС

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  • 23 июня 2017, 10:19
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Последняя команда для бывших курсантов Гомельского филиала Университета гражданской защиты МЧС Беларуси прозвучала 22 июня на центральной площади в областном центре.

Будущие спасатели в торжественной обстановке получили свои дипломы и станцевали прощальный вальс. После традиционного прощания со знаменем учебного заведения молодые лейтенанты в последний раз прошли маршем в общем строю, дали салют монетами на удачу и после команды «Вольно! Разойдись!» бросили в небо свои фуражки.



























TUT.BY

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