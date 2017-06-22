К годовщине начала Великой Отечественной. История одного расстрела

22 июня исполняется 76 лет нападению нацистской Германии на СССР. Война принесла бедствия и несчастья практически в каждую гомельскую семью.

Иван и Варвара

Эту историю я слышал с раннего детства. Впервые я узнал о ней от своей бабушки, родившейся в Прудке. Потом ее пересказывали многие местные старожилы. По сути, жизнь и смерть местных ополченцев превратилась в Прудке в легенду. В этих событиях, как в капле воды, отражается многое из символов той войны — жертвенность одних, почти «библейское» предательство других, поразительное евангельское всепрощение третьих...

В одной из своих публикаций я уже немного писал о судьбе ополченцев. На нее откликнулись их внуки и правнуки, сведения которых позволили более детально восстановить ту трагедию.

По фамильной легенде, семья Винокуровых ведет свою родословную из казачьих станиц Северного Кавказа. Иван Винокуров попал в Гомель, где проходил военную службу, откуда-то из под Пятигорска. Как рассказывают его правнуки Сергей и Александр, летний военный лагерь стоял за сельской околицей, на месте нынешнего «Прудковского рынка». Тогда Иван и познакомился с местной девушкой Варварой, по уличному — «Кокеткой». Она стала в скорости его женой...

На редкой фотографии начала XX века бравый военный запечатлен в церкви с молодой счастливой женой и дочкой. Правда, форма на нем не казачья — больше похожа на парадный мундир пехотного унтер-офицера. Скорее всего, Иван Винокуров служил в расквартированном в Гомеле 160-м пехотном Абхазском полку. А фото молодой пары могло быть сделано в Военной Георгиевской церкви, что стояла тогда на углу нынешней улицы Советской и Победы.





Потом началась первая мировая война. Абхазский полк уже сразу же убыл на фронт в Восточную Пруссию. Впрочем, в скором времени бездарный командующий 1-й русской армией генерал фон Ренненкампф сначала позволил немцам разбить 2-ю армию Самсонова, а затем и сам начал поспешное отступление из Восточной Пруссии. С фронта Иван вернулся изуродованным. По семейной легенде, после газовой атаки немцев ядовитое вещество практически полностью разрушило его нос. Так или иначе, но с тех пор Винокуров получил уличную кличку «Иван Безносый».

Однако парень он был боевой и после революции военную службу продолжил — на этот раз в Красной Армии. После завершения гражданской войны вернулся в Прудок, работал.

С наганом против минометов

С началом Великой Отечественной войны все в Гомеле переводилось на военные рельсы. Из рабочих гомельских предприятий был сформирован Гомельский полк народного ополчения. Штаб полка размещался на улице Первомайской, три его батальона формировались по районам города. В ополчение вступил и Иван Винокуров, в то время уже многодетный отец.

Фактически, оборону Гомеля с 13 августа пришлось держать остаткам измотанной в боях 21-й армии, отряду «политбойцов» из Днепропетровской области, сводному отряду пограничников полковника Юзефовича и Гомельскому полку народного ополчения.

Вечером 18 августа 1-й батальон ополченцев прибыл в Прудок. Ополченцы приняли участие в бою за Поколюбичи, откуда выбили немцев. В 5 утра 19 августа ополченцы заняли оборону в районе Прудка-Поколюбичей. Однако у них даже не было саперных лопаток, чтобы как следует окопаться. Немцы обрушили на позиции ураганный артиллерийско-минометный огонь. Прикрытие на правом фланге отступило, и штаб полка народного ополчения оказался в окружении. Командир полка капитан Уткин лично лег за «Дегтярев», сменив убитого пулеметчика, но был тяжело ранен осколком мины в голову. Помогая выносить командира из боя, была убита медсестра Школьникова. Из всей штабной группы из окружения удалось вырваться только пятерым. Несущему тяжелые потери ополчению пришлось отступить на южную окраину Прудка.

Но помимо героизма и самопожертвования, было разное... Во время боя грузчик с железной дороги, служивший в 1-м батальоне, начал стрелять в спину своим. Комиссар полка Шуцкий пишет в своем донесении, что на месте расстрелял предателя. Убитых же ополченцев похоронили на старом Прудковском кладбище. Некоторых погибших красноармейцев приходилось закапывать прямо во дворах на окраине Прудка. По сообщениям местных жителей, их останки лежат тут до сих пор...

В семье Винокуровых сохранились некоторые подробности о том бое. Например, что оружия защитникам Гомеля не хватало. У ополченцев группы, в которой находился Иван, были только револьверы «наган» и ручные гранаты. Правда, согласно официальным документам, на вооружении Гомельского полка народного ополчения находились винтовки Мосина, два десятка пулеметов, несколько автоматов. Семейное предание могло ошибаться в деталях тех боев? Конечно, могло.

Но подтверждением этим фактам неожиданно стало свидетельство гомельского «черного копателя» Александра. Окопы сохранились до наших дней в живописной березовой роще, протянувшейся за Поколюбичами. И «черные копари» уделили им немало внимания. Вот тут, по словам Александра, они всегда находили множество стреляных гильз от нагана. «Трофейщики» тогда объясняли это тем, что тут могло стоять какое-то подразделение, сформированное из комсостава. Еще Александр говорит, что нередко на местах боев 41-го года находятся и гильзы от малокалиберных винтовок. Видимо, эти спортивные «стволы», с помощью которых в кружках ОСОВИАХИМа готовили будущих «Ворошиловских стрелков», из-за нехватки вооружения тоже ставили в строй.

Но свою главную задачу ополченцы выполнили — дали возможность основным силам защитников Гомеля отойти. 19 августа 1941 года Гомель был оставлен Красной Армией. Часть ополченцев после этого разошлась по домам. А вот тут сведения разнятся... По одним из них, ушедшие домой ополченцы должны были составить основу подпольной организации. И якобы под полом клуба, что находился тогда на нынешней улице Шилова, для подполья же был припрятан склад с оружием. По другим данным, все женатые просто вернулись к своим семьям, а холостые ушли в партизанский отряд «Большевик», что базировался в лесу за Новобелицей.

В семье Винокуровых говорят: «Прадеду в штабе полка сказали, что все списки ополченцев уничтожены. Поэтому он спокойно жил дома, не скрываясь». Списков в Гомеле, скорее всего, действительно не оставили. Но люди тут были разные...

Дважды расстрелянные

Всех ополченцев из Прудка кто-то выдал немцам. В один из осенних дней полицейские пришли домой и к Винокуровым. Дом их стоял тогда на углу улицы Ленина (ныне — улица Крупской) и современной улицы Каменщикова. А рядом, через забор, в деревянном задании бывшей начальной школы, разместился полицейский участок. Туда и забрали Ивана и его сына Владимира. Малолетний Владимир всего лишь несколько раз приходил на позиции — приносил отцу покушать из дома. Но и его чья-то рука записала в список «большевистских фанатиков».

В полиции били страшно. Владимиру, по сути — еще ребенку, прикладом выбили зубы. А оставшаяся дома мать слышала, как в расположенном рядом участке истязают ее мужа и сына. Страшное, но все же утешение находили в том, что прудковские полицейские не передали арестованных гомельскому гестапо. Дескать, в руках «спецов» из тайной государственной полиции их мучения только растянулись бы во времени. Вскоре после ареста ополченцев повели на казнь...

Путь на Голгофу был недолгим — расстрельную яму вырыли на кладбище, что и ныне находится рядом. Первым, прямо на глазах отца, расстреляли малолетнего Владимира. Но прицелились плохо, видно, не успели еще нацистские палачи набить руку. Раненый Владимир упал на дно ямы, но остался жив. Сверху, один за одним, падали тела расстрелянных. Но когда, последним, в яму рухнул труп Ивана Винокурова, Владимир не выдержал. Он подполз к убитому отцу и заплакал. Тогда подростка добили...





Но полицаи действительно стреляли из рук вон плохо. Может быть, были пьяными? Еще один из расстрелянных ополченцев остался в живых. К тому же, палачи почему-то не закопали яму. С наступлением темноты Василий Кравцов, тяжелораненый и истекающий кровью, но не потерявший сознания, выбрался из братской могилы. И побрел к своему дому, который находился буквально в нескольких сотнях метров от кладбища.

Но очень скоро к нему пришли. По одной версии, когда наутро полицейские отправились закапывать яму, то увидели кровавый след, ведущий прямо к его дому. По другой, Василия выдал кто-то из соседей. Раненного Кравцова вывели и расстреляли прямо во дворе собственного дома...

Нюрка-повариха

Но кто же выдал ополченцев оккупантам? Все старожилы в один голос утверждают — «Нюрка-повариха». Была у председателя совхоза «Прудок» жена, звали ее Анна П. Как говорят, сам председатель был человек образованный, а супруга его женщина простая. Но — активная общественница. В ополчении она была поварихой, и развозила казенные харчи по домам бойцов. Поэтому и знала домашние адреса многих из них. Вот вроде бы именно она и передала потом списки ополченцев оккупантам.

Почему она это сделала можно только догадываться. Муж ее ушел в армию и погиб на фронте. Активная ли «гражданская позиция» опять позвала «Нюрку» служить новой власти — на этот раз фашистской? Были ли у нее личные счеты с властью Советской? По одной из версий, все было проще — женщину арестовали, и под пытками она выдала все, что знала...

После освобождения Гомеля Красной Армией Нюрку арестовали и осудили на длительный срок лагерей. После отбытия наказания она вернулась в Прудок. Жила и работала — как все. Старожилы говорят, что ни саму Анну, ни ее детей никто особо не трогал. Более того, когда по вечерам, по заведенной традиции, женщины выходили посидеть да посудачить на лавочках, Нюрка также присоединялась к ним. При этом с ней общались даже жены тех, кто благодаря ее предательству оказался в расстрельной яме. Например, жена ополченца Чуйкова...

Говорят, что жены казненных все же простили Анну — «время было такое». Да и сама она в лагерях уже хлебнула горя сполна. Возможно, в этом прощении есть определенная народная мудрость — зачем множить зло и ненависть, когда этим уже ничего не поправить? Лучше для всех будет, если попытаться жить миром...

«У братских могил нет заплаканных вдов...»

Сегодня на могиле ополченцев установлен гранитный обелиск с красной звездой и с фамилиями всех казненных. На ограде была закреплена и табличка, сообщавшая о том, что эта могила имеет статус воинского захоронения. Но недавно ее кто-то снял... На День Победы этого года на могилу были возложены цветы и венки от Олимпийского комитета.





Рядом с могилой ополченцев — еще одно групповое захоронение. Старожилы говорят, что в нем также лежат расстрелянные: то ли евреи, то ли — поляки. Однако мемориальная табличка с этой могильной плиты тоже пропала. Кто здесь похоронен не знают пока и местные краеведы. Подробности об этих жертвах нацизма еще предстоит выяснить.





Жители Прудка специально не хоронили никого в головах у ополченцев — со временем это место заняли могилки их жен. Лежит здесь под простым крестом и Варвара Винокурова. Женщина, которой пришлось стать свидетелем того, как нацисты истязали ее мужа и сына, сразу после этого тяжело заболела. Сердце матери не смогло долго выдерживать переполнявшее ее горе. Она умерла вскоре после войны, став еще одной ее жертвой...



