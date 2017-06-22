Покупатель магазина спас гомельчанина, у которого случился приступ эпилепсии

Необходимую помощь незнакомому мужчине оказал сотрудник Центрального отдела Департамента охраны МВД Василий Миронов, который в свой выходной пришел в магазин за продуктами.

Увидев, что от судорожного приступа мужчина упал на пол и уже практически не дышит, он попросил вызвать скорую, а сам ложкой разжал мужчине челюсти. Дыхание восстановилось.

Дальнейшую помощь больному уже оказывали медики.