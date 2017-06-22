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Покупатель магазина спас гомельчанина, у которого случился приступ эпилепсии

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  • 22 июня 2017, 16:06
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Необходимую помощь незнакомому мужчине оказал сотрудник Центрального отдела Департамента охраны МВД Василий Миронов, который в свой выходной пришел в магазин за продуктами.

Увидев, что от судорожного приступа мужчина упал на пол и уже практически не дышит, он попросил вызвать скорую, а сам ложкой разжал мужчине челюсти. Дыхание восстановилось.

Дальнейшую помощь больному уже оказывали медики.


Татьяна Заворотная, gp.by

Места: Гомель (19520)

Метки: Происшествия (10456)

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