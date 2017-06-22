«Социальные стандарты перевыполнены, а общественных уборных не хватает» — «СБ» об острой проблеме Гомеля

Это только в сказках и шпионских фильмах героев не волнует проблема естественных человеческих потребностей.

А полмиллиона гомельчан и сотни туристов, проводящих долгое время на прекрасных улицах города, периодически о земном вынуждены думать. И мнение многих: общественных туалетов во втором по величине городе страны катастрофически не хватает. Тем временем норматив по количеству уборных перевыполнен. Как же получается, что на бумаге все неплохо, а на практике приходится терпеть?

А у нас во дворе

Парочка в модных джинсах углубилась из сквера имени Громыко во двор к живописно раскинувшимся кустикам. Женщину лет 60, на балконе второго этажа размахивающую двухлитровой бутылкой воды, такой поход явно не устроил:

— Вам что, туалета мало?!

— А что нам делать, если он уже закрыт?! — возмутились молодые люди и удалились, правда, неспешно и по окончании необходимых процедур.

Использовать водный снаряд женщина так и не решилась, представляться отказалась, но весьма охотно минут двадцать на весь двор расписывала «прелести» жизни рядом с гуляющими по вечерам компаниями. Возмущение оправданно и понятно. После 21.00, когда закрывается расположенный неподалеку общественный туалет, местом для отправления естественных нужд становятся окрестные дворики. Чем темнее и глуше, тем лучше.

Больше, чем положено

Количество общественных уборных — это один из важнейших социальных стандартов, определенных постановлением Совета Министров № 724. Нормативный акт регламентирует стандарт № 10 строго: наличие общественных уборных в городах и городских поселках — не менее одной на 1 тысячу человек. По последним данным, которые привела заместитель начальника коммунального отдела предприятия «Гомельское городское жилищно-коммунальное хозяйство» Надежда Лапицкая, в Гомеле проживает около 526 тысяч человек. А общественных уборных здесь — 535, из них около 60 биотуалетов. Соответственно, показатель перевыполнен — 1,02.

Представляю округлившиеся глаза гомельчан, на пути которых на отдых, работу, шопинг должно быть в достаточном количестве приветливо распахнутых дверей с общеизвестными буквами М и Ж. И вроде бы жаловаться причин нет. Но с вышеупомянутой цифрой все не так просто. Министерство жилищно-коммунального хозяйства приказом утвердило методические рекомендации по оценке выполнения системы государственных социальных стандартов в своей сфере. По документу получается, что считается отнюдь не отдельно стоящее здание, а каждый конкретный «прибор» (именно таким образом уточняет название единицы нормативный акт коммунальщиков) — унитаз или писсуар. То есть женский туалет в парке — это не один предусмотренный стандартом объект, а сразу 6 — по количеству кабинок.

Второй важный аспект выполнения — в список заносятся все туалеты, до которых может добраться горожанин. В том числе биотуалеты, уборные в местах массового отдыха, на вокзалах, в организациях торгового, бытового, медицинского обслуживания, общественного питания и в других общедоступных местах. Главное условие, чтобы они были открыты на протяжении не менее 8 часов в сутки. А платные они или нет, значения не имеет.

Вот и получается, что нуждающиеся просто не до конца понимают, куда можно идти в случае необходимости. Правда, свободный доступ в общественные туалеты, которые находятся на территории кафе, ресторанов, медучреждений, не регламентируется. Здесь все зависит от доброты персонала. Если с поликлиниками дело обстоит просто, то пробиться в общепит порой сложно. В заведениях с самообслуживанием проблемы с доступом в туалет вообще не существует, а вот более пафосные заведения могут и отказать.

— А вы что-нибудь сначала закажите, — хмуро отреагировала на мою просьбу администратор одной из кафешек.

Не думаю, что спешащему в туалет человеку по сердцу придется необходимость наспех выпить платную чашку чая. Хотя мини-эксперимент воодушевил: из 12 заведений в центре города отказали мне только в двух. Главное, лицо сделать пожалобнее.

По ночам потребности неестественные?

Но все эти теоретически общественные туалеты доступны, пока работают заведения, в которых они расположены. Касается это и рынков, и торговых центров, и кафе с ресторанами. Ближе к полуночи шанс найти нужное место стремится к нулю. Самостоятельных общественных туалетов в Гомеле немного. О своих посетителях усиленно заботится дворцово-парковый ансамбль. Предлагает на выбор даже два туалета. Летом время работы — до 23.00. А вот если вы захотите встретить рассвет или в семь утра выйти на пробежку, придется потерпеть. В парке «Фестивальный» гулять без оглядки на организм предлагают до 21.00. Упомянутый платный туалет в сквере имени Громыко и вовсе работает только с 12 дня до 9 вечера, причем с перерывом на обед. Вместе с автовокзалом прекращает работу и его общественная уборная.

Спасают крупные супермаркеты, работающие до часу но-чи, и один круглосуточный гипермаркет на улице Хатаевича. Здесь жители спального района теоретически избавлены от необходимости по утрам ощущать следы ночных приключений земляков. А вот прогуливающимся по остальным отдаленным от центра города и не приближенным к торговым объектам микрорайонам совет один: бегите на конечную. Есть шанс застать там биотуалет. Самое же надежное место, которое никогда не подведет ни одного жителя и гостя города, — это железнодорожный вокзал. Здесь страждущего примут в любое время суток. За умеренную плату.

Кто-то проворчит, что нечего по ночам по городу шастать, потребуется больше денег на круглосуточное содержание туалетов. Кто-то справедливо отметит, что определенный тип людей от порчи чужого двора не отвадят даже 15 общественных туалетов в радиусе ста метров. Но мы же увеличиваем туристичес-кий потенциал, жить стараемся культурно, а вот стратегические вопросы висят в воздухе. Если, к примеру, живописец захочет на несколько часов обосноваться на старинной улочке и запечатлеть на холсте ночной Гомель, может статься, что не вытерпит.

Еще лет десять назад в Гомеле общественных туалетов было чуть больше, но дело это неприбыльное, и некоторые пришлось закрыть. В 2009 году здание одного из них, долгое время неэксплуатируемое, было даже продано на аукционе. Строение площадью 108 квадратных метров в одном из спальных районов обошлось новому владельцу в 36 тысяч долларов. За право использовать бывший туалет под заведение социально-культурного и бытового назначения, к слову, боролись четыре претендента. Чуть ранее «перепрофилировали» один из подвальчиков на проспекте Ленина. В бывшем общественном туалете открылся бар, стильное местечко с водолазным скафандром в виде украшения. Просуществовал не-долго, как и следующая кафешка, и следующая... Впрочем, с годами дух прошлых лет, видно, выветрился. Новое заведение живет довольно неплохо.

А самостоятельных стационарных туалетов в Гомеле точно не прибавится. Во всяком случае, пока кто-то сообразительный не придумает, как сделать это дело прибыльным, чтобы туалет приносил не только облегчение, но и деньги. Те самые, которые не пахнут.

Мнение

Григорий Туровец, первый заместитель генерального директора КПУП «Гомельское городское ЖКХ»:

— Планов по обустройству новых общественных уборных нет. По нормам сейчас таких объектов достаточно. Кроме того, во время массовых мероприятий КУП «Спецкоммун-транс» на каждую площадку завозит по 10–12 биотуалетов. Из собственного опыта могу сказать: сколько бы я ни гулял в том же парке, сколько бы ни посещал городские праздники, очередей в общественные туалеты не видел. Если кажется, что уборных мало, может быть, человек не всегда точно знает, где они расположены. А они есть и на конечных остановках общественного транспорта, и на всех рынках, и в торговых центрах.