«Социальные стандарты перевыполнены, а общественных уборных не хватает» — «СБ» об острой проблеме Гомеля

Это только в сказках и шпионских фильмах героев не волнует проблема естественных человеческих потребностей.
А полмиллиона гомельчан и сотни туристов, проводящих долгое время на
прекрасных улицах города, периодически о земном вынуждены думать. И
мнение многих: общественных туалетов во втором по величине городе страны
катастрофически не хватает. Тем временем норматив по количеству уборных
перевыполнен. Как же получается, что на бумаге все неплохо, а на
практике приходится терпеть?
А у нас во дворе
Парочка в модных джинсах углубилась из сквера имени Громыко во двор к
живописно раскинувшимся кустикам. Женщину лет 60, на балконе второго
этажа размахивающую двухлитровой бутылкой воды, такой поход явно не
устроил:
— Вам что, туалета мало?!
— А что нам делать, если он уже закрыт?! — возмутились молодые люди и
удалились, правда, неспешно и по окончании необходимых процедур.
Использовать водный снаряд женщина так и не решилась, представляться
отказалась, но весьма охотно минут двадцать на весь двор расписывала
«прелести» жизни рядом с гуляющими по вечерам компаниями. Возмущение
оправданно и понятно. После 21.00, когда закрывается расположенный
неподалеку общественный туалет, местом для отправления естественных нужд
становятся окрестные дворики. Чем темнее и глуше, тем лучше.
Больше, чем положено
Количество общественных уборных — это один из важнейших социальных
стандартов, определенных постановлением Совета Министров № 724.
Нормативный акт регламентирует стандарт № 10 строго: наличие
общественных уборных в городах и городских поселках — не менее одной на 1
тысячу человек. По последним данным, которые привела заместитель
начальника коммунального отдела предприятия «Гомельское городское
жилищно-коммунальное хозяйство» Надежда Лапицкая, в Гомеле проживает
около 526 тысяч человек. А общественных уборных здесь — 535, из них
около 60 биотуалетов. Соответственно, показатель перевыполнен — 1,02.
Представляю округлившиеся глаза гомельчан, на пути которых на отдых,
работу, шопинг должно быть в достаточном количестве приветливо
распахнутых дверей с общеизвестными буквами М и Ж. И вроде бы жаловаться
причин нет. Но с вышеупомянутой цифрой все не так просто. Министерство
жилищно-коммунального хозяйства приказом утвердило методические
рекомендации по оценке выполнения системы государственных социальных
стандартов в своей сфере. По документу получается, что считается отнюдь
не отдельно стоящее здание, а каждый конкретный «прибор» (именно таким
образом уточняет название единицы нормативный акт коммунальщиков) —
унитаз или писсуар. То есть женский туалет в парке — это не один
предусмотренный стандартом объект, а сразу 6 — по количеству кабинок.
Второй важный аспект выполнения — в список заносятся все туалеты, до
которых может добраться горожанин. В том числе биотуалеты, уборные в
местах массового отдыха, на вокзалах, в организациях торгового,
бытового, медицинского обслуживания, общественного питания и в других
общедоступных местах. Главное условие, чтобы они были открыты на
протяжении не менее 8 часов в сутки. А платные они или нет, значения не
имеет.
Вот и получается, что нуждающиеся просто не до конца понимают, куда
можно идти в случае необходимости. Правда, свободный доступ в
общественные туалеты, которые находятся на территории кафе, ресторанов,
медучреждений, не регламентируется. Здесь все зависит от доброты
персонала. Если с поликлиниками дело обстоит просто, то пробиться в
общепит порой сложно. В заведениях с самообслуживанием проблемы с
доступом в туалет вообще не существует, а вот более пафосные заведения
могут и отказать.
— А вы что-нибудь сначала закажите, — хмуро отреагировала на мою просьбу администратор одной из кафешек.
Не думаю, что спешащему в туалет человеку по сердцу придется
необходимость наспех выпить платную чашку чая. Хотя мини-эксперимент
воодушевил: из 12 заведений в центре города отказали мне только в двух.
Главное, лицо сделать пожалобнее.
По ночам потребности неестественные?
Но все эти теоретически общественные туалеты доступны, пока работают
заведения, в которых они расположены. Касается это и рынков, и торговых
центров, и кафе с ресторанами. Ближе к полуночи шанс найти нужное место
стремится к нулю. Самостоятельных общественных туалетов в Гомеле
немного. О своих посетителях усиленно заботится дворцово-парковый
ансамбль. Предлагает на выбор даже два туалета. Летом время работы — до
23.00. А вот если вы захотите встретить рассвет или в семь утра выйти на
пробежку, придется потерпеть. В парке «Фестивальный» гулять без оглядки
на организм предлагают до 21.00. Упомянутый платный туалет в сквере
имени Громыко и вовсе работает только с 12 дня до 9 вечера, причем с
перерывом на обед. Вместе с автовокзалом прекращает работу и его
общественная уборная.
Спасают крупные супермаркеты, работающие до часу но-чи, и один
круглосуточный гипермаркет на улице Хатаевича. Здесь жители спального
района теоретически избавлены от необходимости по утрам ощущать следы
ночных приключений земляков. А вот прогуливающимся по остальным
отдаленным от центра города и не приближенным к торговым объектам
микрорайонам совет один: бегите на конечную. Есть шанс застать там
биотуалет. Самое же надежное место, которое никогда не подведет ни
одного жителя и гостя города, — это железнодорожный вокзал. Здесь
страждущего примут в любое время суток. За умеренную плату.
Кто-то проворчит, что нечего по ночам по городу шастать, потребуется
больше денег на круглосуточное содержание туалетов. Кто-то справедливо
отметит, что определенный тип людей от порчи чужого двора не отвадят
даже 15 общественных туалетов в радиусе ста метров. Но мы же увеличиваем
туристичес-кий потенциал, жить стараемся культурно, а вот
стратегические вопросы висят в воздухе. Если, к примеру, живописец
захочет на несколько часов обосноваться на старинной улочке и
запечатлеть на холсте ночной Гомель, может статься, что не вытерпит.
Еще лет десять назад в Гомеле общественных туалетов было чуть больше,
но дело это неприбыльное, и некоторые пришлось закрыть. В 2009 году
здание одного из них, долгое время неэксплуатируемое, было даже продано
на аукционе. Строение площадью 108 квадратных метров в одном из спальных
районов обошлось новому владельцу в 36 тысяч долларов. За право
использовать бывший туалет под заведение социально-культурного и
бытового назначения, к слову, боролись четыре претендента. Чуть ранее
«перепрофилировали» один из подвальчиков на проспекте Ленина. В бывшем
общественном туалете открылся бар, стильное местечко с водолазным
скафандром в виде украшения. Просуществовал не-долго, как и следующая
кафешка, и следующая... Впрочем, с годами дух прошлых лет, видно,
выветрился. Новое заведение живет довольно неплохо.
А самостоятельных стационарных туалетов в Гомеле точно не прибавится.
Во всяком случае, пока кто-то сообразительный не придумает, как сделать
это дело прибыльным, чтобы туалет приносил не только облегчение, но и
деньги. Те самые, которые не пахнут.
Мнение
Григорий Туровец, первый заместитель генерального директора КПУП «Гомельское городское ЖКХ»:
— Планов по обустройству новых общественных уборных нет. По нормам
сейчас таких объектов достаточно. Кроме того, во время массовых
мероприятий КУП «Спецкоммун-транс» на каждую площадку завозит по 10–12
биотуалетов. Из собственного опыта могу сказать: сколько бы я ни гулял в
том же парке, сколько бы ни посещал городские праздники, очередей в
общественные туалеты не видел. Если кажется, что уборных мало, может
быть, человек не всегда точно знает, где они расположены. А они есть и
на конечных остановках общественного транспорта, и на всех рынках, и в
торговых центрах.
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