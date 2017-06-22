Патологии зрения выявлены у более чем 1/3 исследованных школьников Гомельской области

Мобильные бригады офтальмологов выявили патологии зрения более чем у трети сельских школьников в Гомельской области в ходе первого этапа реализации благотворительного проекта «Я вижу!» в этом регионе, сообщили в Белорусском детском фонде.

«За два месяца бригадами офтальмологов были обследованы 4889 школьников в пяти районах Гомельской области. Различные патологии зрения были выявлены у 35,99% обследованных детей. При этом у 60,39% из них нарушения зрения были обнаружены впервые», — говорится в сообщении фонда.

На протяжении первого этапа проекта бригады офтальмологов посетили сельские школы Буда-Кошелевского, Ельского, Житковичского, Кормянского и Наровлянского районов Гомельской области: 90,2% учащихся в них детей прошли диагностику органов зрения.

«Наиболее часто среди обнаруженных патологий встречались такие диагнозы, как спазм аккомодации и нарушения рефракции (миопия, гиперметропия, астигматизм). 32,15% детей, у которых была выявлена сниженная острота зрения, нуждались в очковой коррекции», — отметили в фонде.

Там добавили, что помимо выявления существующих проблем со зрением у школьников, проект подразумевает оказание дальнейшей помощи — в частности, выдачу рецептов на медикаменты и очки, а в сложных случаях — направлений на консультации и углубленную диагностику в областные и республиканские центры. Также вся информация о состоянии здоровья детей передается в районные поликлиники и классным руководителям, которые при необходимости проводят работу с родителями на местах. Дети с серьезными патологиями остаются под наблюдением врачей.

Как сообщалось, на протяжении 2016 года обследования детей в рамках проекта «Я вижу!» проводились в Могилевской области. За это время было осмотрено почти 13 тыс. пациентов. Нарушения зрения были выявлены у 27,3% из них, причем 56,6% от количества осмотренных со сниженным зрением, те или иные офтальмологические заболевания были диагностированы впервые. Свыше 1,7 тыс. детей получили рецепты на очки, 17 были направлены на оперативное лечение, 44 ребенка записаны на консервативное лечение, 9 детей были направлены на углубленное обследование.

В Гомельской области проект возобновится одновременно с началом нового учебного года. Общее число детей, которые до конца 2017 года пройдут диагностику у врачей-офтальмологов мобильных бригад, составит около 14 тыс. Офтальмологическое обследование пройдут дети, проживающие в Ветковском, Добрушском, Лоевском, Чечерском, Брагинском, Лельчицком, Петриковском, Октябрьскомй, Хойникском районе Гомельской области.