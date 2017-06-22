Гомельский РОВД успешно расследовал дело с ущербом в 10 рублей — подростки воровали детали с грузовых вагонов

Пропажу обнаружили на территории железнодорожной станции Гомель-Северный. Следственно-оперативная группа Гомельского ОВД на транспорте выехала на место, провела осмотр и не досчиталась в общей сложности 56 крышек буксового узла на сумму почти 10 рублей.

Воришек нашли быстро, задержали с поличным. Ими оказались юные жители агрогородка Красное, учащиеся местной школы. Как пояснили подростки, таким нехитрым способом они решили заработать себе на карманные расходы. Похищенное они в тот же день сдали знакомому на металлолом, получив от него три рубля.

— Уголовная ответственность ребятам не грозит, так как они совершили тайное хищение имущества на сумму, не превышающей десятикратного размера базовой величины, — пояснил начальник Гомельского ОВД на транспорте Дмитрий Левкович. — За мелкое хищение школьников нельзя привлечь и к административной ответственности, так как никто из них не достиг 14-летнего возраста.

За неправомерные действия подростков ответят их родители: в отношении них были составлены административные протоколы за невыполнение обязанностей по воспитанию детей. Материалы направлены также в комиссию по делам несовершеннолетних Гомельского райисполкома.