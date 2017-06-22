В кинотеатрах Гомеля вышли новые фильмы

С 22 июня в кинотеатрах Гомеля добавляются в прокат два фильма: фантастика «Трансформеры: Последний рыцарь» и военная драма «Холодное танго».
«Трансформеры: Последний рыцарь»
В фильме рассказывается о том, что Оптимус Прайм исчез. Люди ведут войну с трансформерами. Ключ к нашему будущему погребен в тайнах прошлого, в скрытой истории трансформеров на Земле. Миссия по спасению мира ложится на плечи разношерстной компании, состоящей из Кейда Йегера, Бамблби, английского лорда и профессора из Оксфорда. Пришла пора действовать. Жертвы станут героями. Герои станут злодеями. Выстоит только один мир: их или наш.
«Холодное танго»
По сюжету действие происходит в Литве в 1938-1946 годы. В этот страшный период никто не мог быть ни в ком уверен, поскольку не было понимания, где свой, а где чужой. На фоне этой трагедии разворачивается романтическая история Макса и Лаймы. Когда-то они мечтали прожить всю жизнь вместе, но их планы на счастливое будущее разрушила Вторая мировая война. Макс, юноша из еврейской семьи, вместе с остальными евреями попадает в лагерь смерти, где ему чудом удается выжить. Однако по возвращении в родной город он обнаруживает, что отец Лаймы оказался пособником нацистского режима, поэтому счастливого воссоединения влюбленных не происходит.
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