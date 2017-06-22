Фотофакт: на Сельмаше из-за взорвавшегося телевизора загорелась квартира

Сегодня утром около 11 часов утра в восьмом подъезде Ефремова, 4 на четвертом этаже загорелась квартира. Причиной пожара стал взорвавшийся телевизор.

На место пожара прибыло несколько автомобилей спасателей и скорая. Такую оперативность приезда пожарных легко увязать с тем, что пожарная часть находится буквально через дорогу.





В квартире во время происшествия находилась пожилая женщина. Она не пострадала, но была сильно напугана. Бригада скорой помогла женщине успокоиться.





Как водится, пожар собрал толпу зевак.



















