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В трех пунктах пропуска на границе с Украиной ожидается изменение схем движения

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  • 22 июня 2017, 10:49
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В пунктах пропуска «Комарин», «Веселовка» и «Новая Гута» этим летом возможно временное изменение схем движения транспорта.

В том числе частичное использование реверсивных полос. Это связано с проведением строительных работ. В «Комарине» они пройдут с 26 июня по 15 июля. В «Веселовке» — не позднее 31 июля, а в пункте пропуска «Новая Гута» — не позднее 14 августа. В гомельской погрангруппе тех, кто планирует пересекать границу на автотранспорте, просят учитывать эту информацию при планировании поездок.

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