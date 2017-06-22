В трех пунктах пропуска на границе с Украиной ожидается изменение схем движения

В пунктах пропуска «Комарин», «Веселовка» и «Новая Гута» этим летом возможно временное изменение схем движения транспорта.

В том числе частичное использование реверсивных полос. Это связано с проведением строительных работ. В «Комарине» они пройдут с 26 июня по 15 июля. В «Веселовке» — не позднее 31 июля, а в пункте пропуска «Новая Гута» — не позднее 14 августа. В гомельской погрангруппе тех, кто планирует пересекать границу на автотранспорте, просят учитывать эту информацию при планировании поездок.