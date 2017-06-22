Кто и что ляпнул? В Гомеле архитектор судится с журналистом

«Гомельская правда» назвала провокатором архитектора Сергея Ляпина, который раскритиковал планы городских властей.

Суд Железнодорожного района Гомеля 21 июня начал рассмотрение иска архитектора и журналиста Сергея Ляпина к корреспонденту газеты «Гомельская правда» Роману Старовойтову и изданию в целом. Дело рассматривает судья Дмитрий Дебой.

Истец требует признать сведения, приведенные в публикации «Гомельской правды», недействительными, обязать ответчиков принести в газете извинения и дать опровержение.

В Гомеле начато строительство многоэтажного дома на месте, где было старое еврейское кладбище. Об этой ситуации высказался в своей статье на сайте «Сильные новости» архитектор Сергей Ляпин, который подверг критике действия властей и застройщика.

Вслед за его резонансной публикацией местные госСМИ выпустили ряд статей и сюжетов с защитой позиции властей и критикой, содержавшей оскорбительные, по мнению истца, высказывания в его адрес.

«Автор статьи в "ГП" в пренебрежительной форме использует мою фамилию, недопустимо обобщает, называет меня провокатором и вообще выступает в лучших традициях советской печати, когда "врагов" клеймят позором. Корреспондент пишет: "Такова тактика провокаторов, тактика раскачивания лодки, кому-то не по нраву, что лодка идет слишком плавно". Он призывает подавать на меня в суд за нарушение национальной безопасности», — прокомментировал Ляпин.

Сергей Ляпин — автор ряда успешных проектов по благоустройству города. Неоднократно выступал в СМИ с критикой реконструкции на улицах Кирова, Интернациональной, проспекте Космонавтов.





В суде истец указал, что в статье «Строительные объекты Гомеля под прицелом интернет-провокаторов. Почему неймется "ляпиным"?» есть сведения, порочащие его честь и достоинство.

«Из статьи следует, что так называемые "ляпины" — это все, кто критикует государственные проекты в интернете, при этом юридически обосновывают свою позицию. Но при этом все эти "ляпины" — тролли. Старовойтов называет меня "автором утки" о расширении улицы Пушкина, обвиняет в дезинформации — бездоказательно. Пишет, что меня якобы "разоблачили". Указанные сведения нарушают презумпцию моей невиновности и добропорядочности, в глубоко оскорбительной форме приписывают мне не только аморальные, но даже преступные действия. Заявляю, меня никто никогда и ни в чем не разоблачал», — сказал на суде архитектор.

Он напомнил, что Старовойтов высказывался в публикации о статье Ляпина так: «Состряпали материал... Очередная сенсация готова... Сдобрили его ехидными комментариями». Архитектор отметил, что не оставлял нигде никаких ехидных комментариев и не «стряпал» материал, а долго его готовил и приводил выверенные факты.





Ответчик Старовойтов не признал исковые требования. Он пояснил, что фамилию Ляпин употребил с маленькой буквы, то есть как имя нарицательное, как, к примеру, о людях, мастерящих что-либо, говорят «кулибины». Старовойтов отметил, что «ляпины» употребляет не относительно к архитектору, а называет таким словом некое явление, или группу людей, которые критикуют городские проекты властей.

«Мы не собираемся называть всегда ляпиными таких людей. Если это было один раз в заголовке, это не значит, что сейчас будем называть всех», — заявил корреспондент.

Он пояснил, что в статье в большей степени имел в виду не Ляпина, а неких комментаторов, которых назвал «вредителями». «А комментаторы отталкиваются от публикаций, в том числе и Ляпина», — добавил автор «Гомельской правды».

Правозащитник Виктор Одиноченко, который был на суде, удивлен уровнем дискуссии в печатном органе облисполкома.

«Такие аргументы, когда играют с фамилией, — это просто несерьезно. Когда есть проблема, она должна обсуждаться на серьезном уровне. Такая публикация говорит о недостаточном уровне подготовки ее автора. Должна быть какая-то журналистская этика, какой-то уровень. Я считаю, что в статье есть явные оскорбления Ляпина», — прокомментировал правозащитник.

Суд продолжится 5 июля.