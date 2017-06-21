Расширен список гомельских пляжей, на которых ограничено купание

На прошлой неделе врачи-гигиенисты рекомендовали воздержаться от водных процедур на пляже «Каскад-1», расположенном в микрорайоне Волотова.

Решение было принято на основании результатов лабораторных исследований проб воды. Анализ показал, что содержание кишечной палочки в 24 раза превышало допустимую норму. Рекомендации по ограничению купания детей сохраняются.

На этой неделе к списку водоемов также добавились пляжи Роповский и Новобелицкий.

Пробы воды из которых также не прошли лабораторные испытания по микробиологическому показателю, уточнили в отделении коммунальной гигиены Гомельского городского центра гигиены и эпидемиологии.