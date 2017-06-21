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Расширен список гомельских пляжей, на которых ограничено купание

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  • 21 июня 2017, 17:14
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На прошлой неделе врачи-гигиенисты рекомендовали воздержаться от водных процедур на пляже «Каскад-1», расположенном в микрорайоне Волотова.

Решение было принято на основании результатов лабораторных исследований проб воды. Анализ показал, что содержание кишечной палочки в 24 раза превышало допустимую норму. Рекомендации по ограничению купания детей сохраняются.

На этой неделе к списку водоемов также добавились пляжи Роповский и Новобелицкий.

Пробы воды из которых также не прошли лабораторные испытания по микробиологическому показателю, уточнили в отделении коммунальной гигиены Гомельского городского центра гигиены и эпидемиологии.


Алина Бараш, Гомельская правда

Места: Гомель (19520)

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