Катайся целый день и получи спиннер в подарок: «СМОЛЯНКАГРАД» запускает новую акцию в парке аттракционов

Предприятие «СМОЛЯНКАГРАД» запускает новую акцию в гомельском парке аттракционов: при покупке билета-браслета юные посетители получают популярную игрушку спиннер в подарок!





Гомель захватила спиннеромания, все больше детей желают получить модную игрушку: ребята собирают целые коллекции и даже придумывают новые правила игры. Изначально спиннер использовался для релаксации и развития мелкой моторики, но детская фантазия дала новую жизнь антистрессовой игрушке. Сейчас нередко можно увидеть школьников, которые придумывают новые «трюки» и даже развивающие игры.

В гомельских магазинах цены на игру стартуют от 10 рублей, но «СМОЛЯНКАГРАД» вручает их бесплатно своим самым преданным поклонникам. Уже с этой пятницы, 23 июня, все гости парка, купившие билет-браслет, который позволяет целый день кататься неограниченное количество раз на всех аттракционах предприятия, получат в качестве бонуса любимую игрушку.





Малышам ростом до 135 см билет-браслет достанется за 20 рублей, ребятам повыше — за 25 рублей. И, конечно же, каждый станет обладателем стильной игрушки.





Но поклонникам спиннеров следует поторопиться — акция кратковременная и игрушек может на всех не хватить. Однако если запланировать отдых на ближайшие выходные, то есть все шансы порадовать детей не только аттракционами, но и долгожданным спиннером.

Если же кататься совсем не хочется, но желание получить антистрессовую игрушку велико, то можно приобрести спиннер в кассах предприятия «СМОЛЯНКАГРАД» по оптовой цене — всего за 5 рублей.





В начале сезона мы уже писали о новых аттракционах, но необычные сюрпризы не перестают появляться на территории парка на протяжении всего лета. Совсем недавно заработал аппарат-мороженое: теперь мороженое — это не только вкусно, но и интересно.





Ассортимент аппарата включает в себя 6 видов: это и стандартные бренды, и эксклюзивное мороженое, которое не встретишь в гомельских магазинах. Аппарат принимает купюры, монеты и даже выдает сдачу. Но самая главная особенность заключается в маленьком шоу: оплатив покупку, на ваших глазах так называемый «робот» отправится в морозильную камеру, чтобы достать холодное лакомство. Вы гарантировано получите удовольствие от покупки!





Лето в самом разгаре, поэтому не исключено, что приятные сюрпризы для маленьких гостей парка и их родителей будут продолжать появляться в этом сезоне. А пока распланируйте свой досуг таким образом, чтобы уже на этих выходных попробовать мороженое из чудо-аппарата и получить спиннер в подарок от предприятия «СМОЛЯНКАГРАД».