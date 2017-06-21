Фотофакт: сильный ветер сломал массивный билборд на въезде в Белицу

Минувшей ночью гроза и порывистый ветер оставили в Гомеле множество следов.

Напомним, что стихия, о которой предупреждали в МЧС, валила деревья на машины и детские площадки, а на въезде в Новобелицу, недалеко от заправки Беларусьнефть и картинг-трека, от сильного ветра пострадал большой рекламный щит.



