«Представляется директором строительной компании». Гомельчанка, страдающая параноидальной шизофренией, уехала в Минск и пропала

Поисково-спасательный отряд «Симуран» опубликовал ориентировку: разыскивается 40-летняя гомельчанка, страдающая параноидальной шизофренией.

Анна Давидчик отправилась в Минск 11 мая и пропала. Не исключено, что женщина может находиться на минском вокзале.

Гомельчанка может представляться директором строительной минской компании и предлагать услуги по поставке строительных материалов.





Если вам что-либо известно о местонахождении данной женщины, просьба сообщить по телефонам: 8 (0232) 70-41-28, +375 (29) 534-89-75, +375 (29) 239-43-10, ПСО Симуран +375 (29) 232-11-11.