Пропал ребенок: в Гомеле из детского приюта ушел 13-летний подросток

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  • 23 апреля 2017, 19:43
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Сегодня, 23 апреля, около 12.00 из «Гомельского городского социально-педагогического центра» по адресу ул. Маневича ушел 13-летний подросток.

Ребенок может находится на вокзалах и в крупных магазинах, сообщает поисково-спасательный отряд «Симуран».

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, просьба сообщить по телефонам: 102, 8 (0232) 70-41-28, +375 (29) 534-89-75, + 375 (29) 239-43-10, ПСО «Симуран» +375 (29) 232-11-11.



gomel.today

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