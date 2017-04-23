В Гомеле начальник областной ГАИ во главе тысячной колонны открыл велосезон

Официальное открытие велосезона прошло в областном центре 23 апреля — более тысячи велосипедистов стартовали с центральной площади города и, проехав круг в несколько десятков километров, финишировали в отправной точке.

Велоколонна вместе с начальником областной ГАИ Игорем Макушенко в 11.00 выехала от площади Ленина, проехала через весь город по улице Советской, после чего направилась к Северо-Западному обходу Гомеля, по проспекту Речицкому, улицам Барыкина, Фрунзе, Пролетарской и вернулась на площадь Ленина.















































