В Гомеле начальник областной ГАИ во главе тысячной колонны открыл велосезон

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  • 23 апреля 2017, 14:42
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Официальное открытие велосезона прошло в областном центре 23 апреля — более тысячи велосипедистов стартовали с центральной площади города и, проехав круг в несколько десятков километров, финишировали в отправной точке.

Велоколонна вместе с начальником областной ГАИ Игорем Макушенко в 11.00 выехала от площади Ленина, проехала через весь город по улице Советской, после чего направилась к Северо-Западному обходу Гомеля, по проспекту Речицкому, улицам Барыкина, Фрунзе, Пролетарской и вернулась на площадь Ленина.














Иван Яриванович, TUT.BY

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