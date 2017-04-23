В каком возрасте рожают первого ребенка женщины Гомельской области

Белстат опубликовал данные по среднему возрасту матерей при рождении ребенка в районах Гомельской области в 2016 году.

Согласно статистическим данным средний возраст матери при рождении первого ребенка в Гомельской области составляет 25,7 лет. По сравнению с 2015 годом средний возраст молодой мамы вырос на 0,2 года.





Самые возрастные роженицы живут в Гомеле. Здесь средний возраст при рождении первого ребенка составляет уже 27 лет. Второе место по возрасту матери при рождении первого ребенка занимает Жлобинский район — 25,9 лет.

Самые молодые роженицы в Ельском и Брагинском районах. Здесь возраст матери при рождении первого ребенка составляет 23,4 года.