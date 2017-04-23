CСтройка 20-04 18:00 23-04 17:59:

Фотофакт: в Новобелице столкнулись VW GOLF и BMW

  1. Главная страница
  2. Новости Гомеля и области
  • 23 апреля 2017, 13:51
  • 51
  • 0




Сегодня, 23 апреля, около часа дня на улице Белицкой произошла авария с участием автомобилей Volkswagen Golf и BMW.

О ДТП редакции «Сильных Новостей» сообщил Александр Дорофеев.

— Для этих мест авария — это редкость, так как там загруженность дорог малая. Пострадавших скорее всего нет. Скорая, как я понял, не приезжала, — рассказал Александр.

Причины и обстоятельства ДТП выясняются.




gomel.today

Места: Гомель (19024)

Метки: Происшествия (10223), Авто (4049)

Комментарии правила

Самое обсуждаемое



Новое в блогах


KSK 17-23 04:

Самое читаемое